Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów kobiet - 02.07 (WIDEO)

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

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Już pierwszego dnia rywalizacji na londyńskich kortach kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jelena Ostapenko, Jessica Pegula i Coco Gauff.

We wtorek fani mieli okazję zobaczyć m.in. Igę Świątek, Amandę Anisimovą czy Jasmine Paolini.

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 2.07 (WIDEO):

T. Caterina Grant - M. Bouzkova

E. Navarro - O. Sielechmietjewa

D. Shnaider - L. Samsonowa

D. Snigur - L. Jeanjean

M. Bolkwadze - A. Krueger

A. Blinkova - M. Kostiuk

K. Swan - M. Keys

A. Eala - M. Joint

K. Pliskova - I. Świątek

A. Anisimova - S. Kenin

K. Rachimowa - M. Sakkari

E. Mertens - M. Timofiejewa

S. Cirstea - K. Birrell

C. Osorio - L. Noskova

C. McNally - J. Rybakina

J. Paolini - V. Golubic

Polsat Sport