Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 2.07 (WIDEO)
Trwa na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przeniosła się na korty trawiaste. Zobacz, kto wygrał mecze podczas Wimbledonu 2026. Sprawdź wyniki meczów mężczyzn podczas Wimbledonu 2026 - czwartek 2 lipca.
Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.
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Już pierwszego dnia rywalizacji kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jannik Sinner i Novak Djokovic.
We wtorek emocji wcale nie było mniej - generowali je m.in. Alexander Zverev i Stan Wawrinka.
Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.
Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 2.07 (WIDEO):
R. Jodar - P. Carreno-Busta 3:6, 6:3, 1:6, 2:1, mecz przerwany
B. Nakashima - J-L. Struff 6:4, 6:7 (6-8), 6:7 (5-7), 7:6 (8-6), mecz przerwany
A. De Minaur - A. Mannarino
G. Diallo - L. Sonego
A. Fery - O. Virtanen
T. Fritz - P. Kypson
Z. Bergs - J. Faria
Z. Svajda - K. Majchrzak
K. Chaczanow - Y. Hanfmann
J. Fearnley - J. Munar
Q. Halys - M. Giron
V. Royer - A. Zverev
J. Duckworth - F. Coboli
J. Lehecka - A. Molcan
M. Berrettini - A. Fils
F. Tiafoe - J. Choinski
J. Mensik - G. Dimitrow
K. Jacquet - A. BublikPrzejdź na Polsatsport.pl