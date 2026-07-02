Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 2.07 (WIDEO)

Tenis

Trwa na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przeniosła się na korty trawiaste. Zobacz, kto wygrał mecze podczas Wimbledonu 2026. Sprawdź wyniki meczów mężczyzn podczas Wimbledonu 2026 - czwartek 2 lipca.

Tenisista w białej koszulce i czapce z daszkiem trzyma rakietę i uderza piłkę tenisową podczas meczu na trawiastym korcie.
fot. PAP/EPA
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 2.07 (WIDEO)

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

 

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Już pierwszego dnia rywalizacji kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jannik Sinner i Novak Djokovic. 

 

We wtorek emocji wcale nie było mniej - generowali je m.in. Alexander Zverev i Stan Wawrinka.

 

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 2.07 (WIDEO):

R. Jodar - P. Carreno-Busta 3:6, 6:3, 1:6, 2:1, mecz przerwany

B. Nakashima - J-L. Struff 6:4, 6:7 (6-8), 6:7 (5-7), 7:6 (8-6), mecz przerwany

A. De Minaur - A. Mannarino

G. Diallo - L. Sonego

A. Fery - O. Virtanen

T. Fritz - P. Kypson

Z. Bergs - J. Faria

Z. Svajda - K. Majchrzak

K. Chaczanow - Y. Hanfmann

J. Fearnley - J. Munar

Q. Halys - M. Giron

V. Royer - A. Zverev

J. Duckworth - F. Coboli

J. Lehecka - A. Molcan

M. Berrettini - A. Fils

F. Tiafoe - J. Choinski

J. Mensik - G. Dimitrow

K. Jacquet - A. Bublik

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