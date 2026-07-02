Wimbledon: Hubert Hurkacz - Tommy Paul. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Hubert Hurkacz świetnie zainaugurował zmagania w Wimbledonie. Najpierw pokonał w trzech setach Caspera Ruuda, a w środę wygrał z Sebastianem Ofnerem 7:6 (8), 6:4, 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek zaskoczyła. Wskazała, co było najtrudniejsze w starciu z Pliskovą

- Cieszę się ze zwycięstwa. Wcale nie było łatwo, zwłaszcza w pierwszym secie. Drugi zresztą też sprawił mi sporo problemów. Ta pierwsza partia miała jednak kluczowe znaczenie. (...) Wygrana dała mi mnóstwo pewności siebie i dobrej energii - powiedział Polak w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.

Wiemy już, że w kolejnym starciu Hurkacz zagra z Tommym Paulem. - To niezwykle trudny rywal, dlatego czeka mnie nie lada wyzwanie - przyznał. Amerykanin w pierwszej rundzie turnieju wyeliminował Alexandre'a Mullera, natomiast w środę pokonał Soonwoo Kwona.

Najbliższe starcie będzie piątym między oboma zawodnikami. Pierwsze wygrał Polak, natomiast w trzech kolejnych triumfował Paul. Ostatni raz w maju ubiegłego roku w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. Mecz zakończył się wówczas wynikiem 6:7 (4), 3:6.

Transmisja meczu Hurkacz - Paul w piątek 3 lipca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Będzie to trzecie spotkanie od godziny 12:00 na korcie drugim. Początek ok. godz. 16:00.

HP, Polsat Sport