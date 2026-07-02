Wimbledon: Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Relacja live i wynik na żywo

Czas na kolejny mecz Majchrzaka na Wimbledonie 2026. W pierwszej rundzie reprezentant Polski wygrał chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo, triumfując w trzech setach.

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- Grałem z Tabilo trzeci raz i na trzech różnych szlemach. Cieszę się, że nie zaliczyłem hat-tricka i udało się wygrać. Było to bardzo trudne spotkanie. Na trawie jest mi trochę łatwiej, jestem na niej bardziej ograny, umiem ją bardziej wykorzystywać. Przez większość meczu to robiłem, zwłaszcza w pierwszym secie. W drugim nie mogłem tego potwierdzić przełamaniem, mimo, że miałem szanse - powiedział Majchrzak w rozmowie z reporterem Polsatu Sport, Tomaszem Lorkiem.

Kolejnym rywalem Majchrzaka będzie Amerykanin Zachary Svajda.

Do tej pory Majchrzak i Svajda grali ze sobą dwukrotnie, w obu przypadkach w 2025 roku. Raz górą był Polak, natomiast w rewanżu wygrał Amerykanin. Jak będzie tym razem na kortach Wimbledonu?

Relacja live i wynik na żywo meczu Majchrzak - Svajda na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport