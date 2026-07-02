Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 10 - 2.07
Transmisja czwartkowych meczów z kortu numer 10 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort nr 10 (od godz. 12:00)
C. Frantzen/R. Haase - R. Ho/H. Jebens
L. Kichenok/D. Krawczyk - O. Oliynykova/R. Zarazua
J. Rojer/T. Winegar - Y. Bhambri/M. Venus
A. Potapova/L. Tagger - M. Bouzkova/S. Sorribes TormoPrzejdź na Polsatsport.pl
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