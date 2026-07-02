Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 10 - 2.07

Tenis

Transmisja czwartkowych meczów z kortu numer 10 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort nr 10 (od godz. 12:00)

 

C. Frantzen/R. Haase - R. Ho/H. Jebens

L. Kichenok/D. Krawczyk - O. Oliynykova/R. Zarazua

J. Rojer/T. Winegar - Y. Bhambri/M. Venus

A. Potapova/L. Tagger - M. Bouzkova/S. Sorribes Tormo

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