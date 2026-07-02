Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 4 - 2.07

Tenis

Transmisja czwartkowych meczów z kortu numer 4 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort nr 4 (od godz. 12:00)

 

A. Danilina/A. Krunic - L. Fernandez/Y. Putintseva

Y. Starodubsteva/P. Stearns - I. Haverlag/P. Udvardy

S. Arends/D. Pel - T. Griekspoor/B. van de Zandschulp

Y. Hanfmann/J. Struff - V. Kopriva/F. Pieczonka

Polsat Sport
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