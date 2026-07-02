Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 5 - 2.07

Tenis

Transmisja czwartkowych meczów z kortu numer 5 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort nr 5 (od godz. 12:00)

 

R. Galloway/J. Peers - M. Granollers/H. Zeballos

I. Liutarevich/M. Reyes-Varela - M. Bonzi/A. Rinderknech

S. Doumbia/F. Reboul - V. Kirkov/B. Stevens

K. Siniakova/T. Townsend - H. Chan/C. Tauson

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