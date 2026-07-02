Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 5 - 2.07
Transmisja czwartkowych meczów z kortu numer 5 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort nr 5 (od godz. 12:00)
R. Galloway/J. Peers - M. Granollers/H. Zeballos
I. Liutarevich/M. Reyes-Varela - M. Bonzi/A. Rinderknech
S. Doumbia/F. Reboul - V. Kirkov/B. Stevens
K. Siniakova/T. Townsend - H. Chan/C. TausonPrzejdź na Polsatsport.pl
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