Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 6 - 2.07

Tenis

Transmisja czwartkowych meczów z kortu numer 6 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort nr 6 (godz. 12:00)

 

A. Goransson/E. King - P. Nouza/N. Oberleitner

S. Aoyama/E. Liang - J. Bouzas Maneiro/Z. Sonmez

R. Burruchaga/T. Tirante - R. Collignon/D. Prizmic

N. Bartunkova/A. Eala - S. Kenin/J. Ostapenko

Polsat Sport
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