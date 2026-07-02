Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 6 - 2.07
Transmisja czwartkowych meczów z kortu numer 6 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort nr 6 (godz. 12:00)
A. Goransson/E. King - P. Nouza/N. Oberleitner
S. Aoyama/E. Liang - J. Bouzas Maneiro/Z. Sonmez
R. Burruchaga/T. Tirante - R. Collignon/D. Prizmic
N. Bartunkova/A. Eala - S. Kenin/J. OstapenkoPrzejdź na Polsatsport.pl
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