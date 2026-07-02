Wygrał Ligę Konferencji. Teraz ma nowy klub

Piłka nożna

Vitor Pereira nie jest już trenerem piłkarzy Nottingham Forest - ogłosił klub angielskiej ekstraklasy. Według mediów następcą Portugalczyka ma być Austriak Oliver Glasner, który dotychczas pracował w Crystal Palace i zwyciężył z nim w Lidze Konferencji UEFA.

Portret mężczyzny w średnim wieku, prawdopodobnie trenera piłkarskiego, patrzącego w bok.
fot. PAP

Pereira wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że jest „rozczarowany i zasmucony” decyzją klubu, która była dla niego „całkowitym zaskoczeniem”.

 

„Naprawdę wierzyłem w to, co razem budowaliśmy i odchodzę z poczuciem dumy ze wszystkiego, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich miesięcy” – podkreślił.

 

Portugalczyk zdołał utrzymać drużynę w Premier League, kończąc sezon na 16. miejscu. Jego podopieczni dotarli również do półfinału Ligi Europy.

 

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Czy tegoroczny mundial spełnia oczekiwania kibiców? Polsat Mundial Cast - 2.07

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 