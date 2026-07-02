Wygrał Ligę Konferencji. Teraz ma nowy klub

Pereira wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że jest „rozczarowany i zasmucony” decyzją klubu, która była dla niego „całkowitym zaskoczeniem”.

„Naprawdę wierzyłem w to, co razem budowaliśmy i odchodzę z poczuciem dumy ze wszystkiego, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich miesięcy” – podkreślił.

Portugalczyk zdołał utrzymać drużynę w Premier League, kończąc sezon na 16. miejscu. Jego podopieczni dotarli również do półfinału Ligi Europy.

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