Z PlusLigi do beniaminka ligi ukraińskiej. "Ma zostać liderem odnowionej drużyny"

Dla reprezentanta Ukrainy będzie to powrót do miasta, z którego wypływał na szersze siatkarskie wody. Szewczenko rozpoczynał bowiem karierę w VSK Jurydyczna Akademia Obwodu Charkowskiego, z której przeniósł się do Lokomotiwu Obwód Charkowski.

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"W Lokomotiwie-1945 doświadczony przyjmujący ma zostać jednym z liderów odnowionej drużyny" - czytam w ukraińskim "Sporcie".

Ołeh Szewczenko ostatnie siedem lat spędził w Barkomie-Każany Lwów, z którym zdobył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Ukrainy, a następnie wraz z drużyną przeniósł się do polskiej PlusLigi.

W siatkarskim CV 33-latek ma również grę w VC Atyrau, z którym zdobył mistrzostwo Kazachstanu, a sam został wybrany najlepszym zawodnikiem ligi.