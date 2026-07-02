Z PlusLigi do beniaminka ligi ukraińskiej. "Ma zostać liderem odnowionej drużyny"

Robert IwanekSiatkówka

Ołeh Szewczenko, przyjmujący Barkomu-Każany Lwów, wraca do ligi ukraińskiej. 33-latek podpisał kontrakt z beniaminkiem tamtejszej Superligi, Lokomotiwem-1945 Charków.

Z PlusLigi do beniaminka ligi ukraińskiej. "Ma zostać liderem odnowionej drużyny"
Fot. PAP
Ołeh Szewczenko trafił z Barkomu-Każany Lwów do Lokomotiwu-1945 Charków

Dla reprezentanta Ukrainy będzie to powrót do miasta, z którego wypływał na szersze siatkarskie wody. Szewczenko rozpoczynał bowiem karierę w VSK Jurydyczna Akademia Obwodu Charkowskiego, z której przeniósł się do Lokomotiwu Obwód Charkowski.

 

ZOBACZ TAKŻE: Najlepsza siatkarka kraju zmienia klub. "Doskonale wpasowuje się w naszą wizję"

 

"W Lokomotiwie-1945 doświadczony przyjmujący ma zostać jednym z liderów odnowionej drużyny" - czytam w ukraińskim "Sporcie".

 

Ołeh Szewczenko ostatnie siedem lat spędził w Barkomie-Każany Lwów, z którym zdobył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Ukrainy, a następnie wraz z drużyną przeniósł się do polskiej PlusLigi.

 

W siatkarskim CV 33-latek ma również grę w VC Atyrau, z którym zdobył mistrzostwo Kazachstanu, a sam został wybrany najlepszym zawodnikiem ligi.

Przejdź na Polsatsport.pl
BARKOM-KAŻANY LWÓWLOKOMOTIW-1945 CHARKÓWOLEH SHEVCHENKOOŁEH SZEWCZENKOPLUSLIGASIATKÓWKAUKRAINAUKRAIŃSKA SUPERLIGA SIATKARZY
ZOBACZ WIĘCEJ
PlusLiga
Oleh Shevchenko
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ran Takahashi - najlepsze akcje w drugim tygodniu Ligi Narodów
Zobacz także

Oto najlepszy siatkarz drugiego tygodnia Ligi Narodów! Był motorem drużyny

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 