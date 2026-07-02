Ze Śląska Wrocław do Realu Madryt! Wielki transfer młodej polskiej gwiazdy

Wieczerzak jest jedną z najbardziej obiecujących zawodniczek młodego pokolenia i członkinią młodzieżowych reprezentacji Polski (najpierw U-17, teraz U-19, z którą przebywa na mistrzostwach Europy w Bośni i Hercegowinie). Karierę zaczynała w Ślęzie Wrocław, z której w 2021 roku trafiła do ekipy rywala zza miedzy, Śląska. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym zadebiutowała we wrześniu 2023 roku w spotkaniu z Medykiem Konin.

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"Hanna Wieczerzak zamienia Śląsk Wrocław na... Real Madryt. Utalentowana bramkarka będzie kontynuowała karierę w zespole Królewskich. Golkiperka w barwach WKS-u zagrała w 29 spotkaniach. Hania, dziękujemy za wszystko, trzymamy mocno kciuki" - czytamy we wpisie wrocławskiego klubu w mediach społecznościowych.

W minionym sezonie żeńska ekipa Realu zajęła 2. miejsce w tabeli Liga F, ustępując jedynie zespołowi Ewy Pajor, Barcelonie.

Polska bramkarka prawdopodobnie rozpocznie grę w ekipie "Królewskich" w drugiej drużynie, która w ubiegłorocznej edycji Primera Federacion (drugi poziom rozgrywkowy w Hiszpanii) uplasowała się na 4. pozycji w tabeli.