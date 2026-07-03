123 punkty reprezentacji Polski! Co za mecz w eliminacjach MŚ
Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię 123:77 (24:16, 29:12, 28:29, 42:20) w meczu 5. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji mistrzostw świata Katar 2027. W poniedziałek w Krakowie "Biało-Czerwoni", którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów.
Łukasz Kolenda był najlepszym strzelcem reprezentacji Polski w meczu z Austrią
W pierwszym spotkaniu eliminacji Polacy wygrali z Austriakami w Gdyni 90:78.Przejdź na Polsatsport.pl
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