123 punkty reprezentacji Polski! Co za mecz w eliminacjach MŚ

Koszykówka

Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię 123:77 (24:16, 29:12, 28:29, 42:20) w meczu 5. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji mistrzostw świata Katar 2027. W poniedziałek w Krakowie "Biało-Czerwoni", którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów.

Dwóch koszykarzy podczas meczu, jeden z nich unosi rękę w geście powitania.
Fot. PAP
Łukasz Kolenda był najlepszym strzelcem reprezentacji Polski w meczu z Austrią

W pierwszym spotkaniu eliminacji Polacy wygrali z Austriakami w Gdyni 90:78.

PAP
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