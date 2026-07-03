Alicja Rosolska żegna się z Wimbledonem. Polka odpadła z turnieju debla

Tenis

Alicja Rosolska i Alexa Guarachi odpadły z deblowego turnieju na Wimbledonie. Rywalkami polsko-chilijskiej pary były Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani. Kanadyjka i Brazylijka wygrały dwa sety wynikiem 6:2, 6:2.

Dwie tenisistki w strojach sportowych siedzą na ławce, jedna z nich trzyma ręcznik, druga pije wodę z butelki.
Fot. Polsat Sport
Alicja Rosolska i Alexa Guarachi przegrały mecz na Wimbledonie.

Bardzo szybko swoje tempo gry narzuciły rywalki Polki i Chilijki. Dwa przegrane serwisy na samym początku spotkania błyskawicznie „ustawiły” seta pod dyktando Gabrieli Dabrowski i Luisy Stefani, a tablica wyników wskazywała rezultat 0:4. Alicja Rosolska ze swoją partnerką wróciły jeszcze do gry w kolejnych partiach, ale to było zbyt mało, aby zniwelować wysoką przewagę z początku meczu. Pierwszy set zakończył się wynikiem 2:6.

 

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Nieco bardziej wyrównany przebieg miała druga odsłona meczu, w której od początku twarde warunki postawiły Rosolska i Guarachi. Dobra gra zaprocentowała wygranym gemem, ale to wciąż było zbyt mało na dynamicznie grające Kanadyjkę i Brazylijkę.

 

Przegrany siódmy gem spotkania i wynik 2:6 ostatecznie zamknął szanse w tym meczu. Rywalki szybko zamknęły ostatniego gema i niestety to Alicja Rosolska z Alexą Guarachi pożegnały się z tegorocznym Wimbledonem.

 

Alicja Rosolska/Alexa Guarachi - Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani 2:6, 2:6

 

PI, Polsat Sport
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ALICJA ROSOLSKATENISWIMBLEDON
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