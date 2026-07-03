Awans Aryny Sabalenki! Teraz zagra z zawodniczką prowadzoną przez Polaka

Tenis

Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu w Londynie. Białorusinka pokonała w piątek Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6:4, 6:4.

Aryna Sabalenka trzymająca rakietę tenisową podczas meczu
fot. PAP
Aryna Sabalenka

Jej kolejną rywalką będzie w niedzielę Japonka Naomi Osaka. Rozstawiona z numerem 14. podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6:1, 6:3.

 

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Najlepszym wynikiem Sabalenki w Wimbledonie jest półfinał, który osiągała w 2021, 2023 i 2025 roku.

 

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Transmisje meczów Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, PAP
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ARYNA SABALENKATENISWIMBLEDON
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