Awans Aryny Sabalenki! Teraz zagra z zawodniczką prowadzoną przez Polaka

Jej kolejną rywalką będzie w niedzielę Japonka Naomi Osaka. Rozstawiona z numerem 14. podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6:1, 6:3.

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Najlepszym wynikiem Sabalenki w Wimbledonie jest półfinał, który osiągała w 2021, 2023 i 2025 roku.

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BS, PAP