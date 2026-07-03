Co za wynik! Hiszpański bramkarz pobił niesamowity rekord

Hiszpan Unai Simon został najdłużej niepokonanym bramkarzem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Zachował czyste konto przez 519 minut, na co złożyły się mecze w Katarze w 2022 roku oraz w trwającym turnieju w Ameryce Północnej. Rekord pobił podczas wygranego 3:0 spotkania z Austrią w 1/16 finału.