Co za wynik! Hiszpański bramkarz pobił niesamowity rekord
Hiszpan Unai Simon został najdłużej niepokonanym bramkarzem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Zachował czyste konto przez 519 minut, na co złożyły się mecze w Katarze w 2022 roku oraz w trwającym turnieju w Ameryce Północnej. Rekord pobił podczas wygranego 3:0 spotkania z Austrią w 1/16 finału.
Zawodnik Athletic Bilbao poprawił osiągnięcie Włocha Waltera Zengi, który na mundialu w swojej ojczyźnie w 1990 roku nie puścił bramki przez 517 minut.
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Najdłużej niepokonani bramkarze:
519 minut - Unai Simon (Hiszpania; 2022-2026)
517 - Walter Zenga (Włochy; 1990)
501 - Peter Shilton (Anglia; 1982-1986)
486 - Sergio Romero (Argentyna, 2014)
477 - Iker Casillas (Hiszpania; 2010-2014)
475 - Sepp Maier (RFN; 1974-1978)
460 - Gianluigi Buffon (Włochy; 2006)
458 - Emerson Leao (Brazylia; 1978)
442 - Gordon Banks (Anglia; 1966)
427 - Oliver Kahn (Niemcy; 2002)