Cristiano Ronaldo faworyzowany? Dziennikarze zwracają na to uwagę

Portugalia wygrała z Chorwacją 2:1 (0:0) w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata, rozegranym w nocy z czwartku na piątek w Toronto. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która pokonała w czwartek Austrię 3:0.

"Chorwacja rozegrała wiele niezapomnianych spotkań, ale żadne z nich nie może równać się z tym, co zobaczyliśmy w drugiej połowie meczu z Portugalią. Trzy bramki, cztery gole nieuznane przez sędziów, dwa strzały w obramowanie bramki i niesamowite emocje w doliczonym czasie gry złożyły się na widowisko, które pozostanie w pamięci na pokolenia" - ocenił Index.

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Portal podkreślił, że po drugiej połowie meczu "nie ma się czego wstydzić".

"Chorwaci rozegrali najlepszą w swojej historii połowę w ofensywie, mierząc się z niezwykle silną reprezentacją. Drużyna przystępowała do turnieju z mieszanymi oczekiwaniami. Najwybitniejsze pokolenie w historii kraju w dużej mierze już odeszło, kluczowe gwiazdy wracały do gry po poważnych kontuzjach, a Luka Modrić był daleki od szczytowej formy" - zaznaczono.

"Chorwacja wreszcie zaprezentowała odważny, znakomity futbol ofensywny, wychodząc na boisko przeciwko jednej z najlepszych drużyn świata z zamiarem podjęcia równorzędnej walki. Zafundowała kibicom na całym świecie niezapomniane widowisko – mecz, który natychmiast zyskał miano klasyka mistrzostw świata. Nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć: »brawo«" - napisał Index.

Dziennik "Jutarnji list" uznał, że Chorwaci "sami zgotowali sobie ten los, bo każde dośrodkowanie w ich pole karne było koszmarem", ale z drugiej strony "sędziowie tylko zaciskali pętlę na ich szyjach".

"Każda decyzja była przeciwko nam. Ten mecz zostanie zapamiętany z wielu powodów, ale niestety z tych niewłaściwych" - wspomniano.

"Walczyli bohatersko do samego końca i żegnają się z mundialem z podniesionymi głowami, ale można było osiągnąć więcej. Znacznie więcej. I to będzie bolało. Mieliśmy szansę wreszcie pokonać Portugalię i odesłać Ronaldo na emeryturę. Nie udało się" - podsumował dziennik.

Portal Dalmatinski podkreślił w swoim komentarzu, że "ocenia te mistrzostwa pozytywnie". "Wielu młodych zawodników zdobyło cenne doświadczenie i nie martwimy się o przyszłość naszej reprezentacji, która nadal będzie w stanie nawiązać równorzędną walkę z każdym rywalem" - napisał autor tekstu.

"Mimo bolesnej porażki gratuluję naszej drużynie – pokazali, że potrafią rywalizować jak równy z równym z najsilniejszymi zespołami. O wyniku często decydują detale i tym razem szczęście nam nie dopisało, ale ostatecznie to tylko sport – nie powinniśmy traktować tej przegranej i odpadnięcia z turnieju jako wielkiej tragedii" - dodano.

Portal Gol podkreślił, że "Modrić i ekipa na to nie zasłużyli, a wiele mówiące jest też »faworyzowanie« przez FIFA Ronaldo". "Mimo wszystko Chorwacja i Portugalia rozegrały spektakularne spotkanie – prawdziwą gratkę dla kibiców mundialu. To był futbol, którym można się delektować; uczta dla oczu i duszy. Było w nim wszystko, co piłka nożna ma do zaoferowania: emocje, dramaturgia, piękno, ekscytacja i wielkie widowisko" - opisał spotkanie Gol.

"Nie powiem, że sędziowie sprzyjali Portugalczykom, ale wybór FIFA dotyczący zawodnika meczu mówi sam za siebie. Skoro Ronaldo był najlepszym graczem, to portugalski selekcjoner nie ma o futbolu zielonego pojęcia. Zdjął z boiska »najlepszego« zawodnika – który nawet się nie spocił – dokładnie w momencie, gdy losy meczu ważyły się do ostatniej chwili" - zauważył portal.

"Tak czy inaczej, Chorwacja rozegrała swoją najlepszą połowę na tym mundialu – a być może nawet w ciągu ostatnich kilku lat. Nie, zdecydowanie nie zasłużyli na takie zakończenie" - zaznaczono.

PAP