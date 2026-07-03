Cristiano Ronaldo ma nowego trenera! Głośne ogłoszenie w trakcie MŚ 2026

Postecoglou podpisał dwuletni kontrakt. Ronaldo, który obecnie wraz z reprezentacją Portugalii awansował do 1/8 finału mudialu organizowanego przez Kanadę, Meksyk i USA, związany jest z Al-Nassr umową obowiązującą do 2027 roku.

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60-letni Postecoglou, australijski trener greckiego pochodzenia, zastąpi rodaka Ronaldo Jorge Jesusa, który opuścił klub po jednym roku – mimo zdobycia tytułu mistrzowskiego.

Australijczyk prowadził Nottingham Forest od września do października ubiegłego roku. Jego praca w klubie Premier League zakończyła się jednak po serii ośmiu meczów bez zwycięstwa. Wcześniej, w sezonie 2024/25, triumfował z Tottenhamem Hotspur w Lidze Europy.

BS, PAP