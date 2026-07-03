Dwie ikony sportu wspólnie na boisku. "Wiek to tylko liczba"

Mecz w Toronto miał szczególną dramaturgię. Chorwaci objęli prowadzenie w 53. minucie po golu Ivana Perisicia. Z rzutu karnego wyrównał Cristiano Ronaldo, a w doliczonym czasie zwycięską bramkę głową zdobył Goncalo Ramos.

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Martinez pochwalił swoich piłkarzy za "intensywność, dumę i szczery wysiłek". Stwierdził, że jego drużyna musiała wykazać się pokorą i cierpliwością, aby awansować do 1/8 finału.

- Wspólne cierpienie to element, który ostatecznie wzmacnia ich wiarę i rozwój. To klucz, jeśli chcemy zajść dalej w tak wymagającym turnieju – oznajmił hiszpański szkoleniowiec.

Po zakończeniu spotkania Ronaldo objął Modricia, który rozegrał swój ostatni, 23. mecz w mistrzostwach świata. Obaj urodzili się w 1985 roku. W Realu Madryt rozegrali ze sobą 222 mecze i zdobyli wiele trofeów.

- Wiek to tylko liczba. Cristiano Ronaldo i Luka Modrić są ikonami sportu. Dają przykład młodszym zawodnikom - podkreślił Martinez.

Dla Chorwatów odpadnięcie w 1/16 finału to regres w stosunku do dwóch poprzednich edycji mistrzostw świata. Osiem lat temu w Rosji przegrali w finale z Francją (2:4), a w 2022 roku w Katarze awansowali do półfinału, zajmując ostatecznie trzecie miejsce.

- Nie mam nic do zarzucenia chłopakom. Walczyli i dali z siebie wszystko. Przykro mi z powodu porażki. Mieliśmy dobre okazje, ale nie udało się podwyższyć. To okrutny i bolesny wynik. Mecze na tym poziomie rozstrzygają detale, a brutalny wysiłek fizyczny dał o sobie znać. Gratulacje dla Portugalii – oświadczył trener Zlatko Dalić, który od ponad ośmiu lat prowadzi reprezentację Chorwacji.

Już w poniedziałek w 1/8 finału MŚ Portugalia zagra z Hiszpanią, która wyeliminowała Austrię (3:0).

PAP