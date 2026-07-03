Egipt w 1/8 finału mistrzostw świata! Zadecydowały rzuty karne

Australia rozpoczęła mundial od niespodziewanego zwycięstwa nad Turcją (2:0). Następnie przegrała z USA (0:2), a zmagania w grupie zakończyła remisem z Paragwajem (0:0). Nieco lepsze wyniki zanotowali Egipcjanie, którzy byli niepokonani. Wygrali z Nową Zelandią (3:1) oraz zremisowali z Belgią (1:1) i Iranem (1:1).

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Początek meczu należał do zespołu z Afryki. Choć nic nie wskazywało na to, że akcja zakończy się pomyślnie, gdyż zespół źle wykonał rzut wolny, w 13. minucie udało mu się strzelić premierowego gola.

Piłka trafiła do Karima Hafeza, który dośrodkował w pole karne. Tam Emam Ashour był kompletnie niepilnowany i pewnie pokonał bramkarza. Po zdobyciu bramki wykonał popularną cieszynkę byłego podwójnego mistrza UFC Conora McGregora, który już za tydzień powraca do klatki po pięciu latach.

Do końca pierwszej połowy nie działo się zbyt wiele. Selekcjoner Matija Popović dokonał zmiany. Na boisko wszedł Kai Trewin, który zastąpił Jordana Bosa.

Na początku drugiej odsłony doskonałą okazję do strzelenia gola miał Omar Marmoush, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem uderzył obok słupka.

Zemściło się to w 55. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego niefortunnie interweniował obrońca Mohamed Hany i zaskoczył Shobeira.

Piłkarze Hossama Hassana mieli przewagę, próbowali zagrozić bramce rywala, ale nie mogli znaleźć sposobu, by strzelić gola.

W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Egipt mógł pogrzebać Australijczyków. Mohamed Salah posłał znakomite dośrodkowanie na pole karne. Rami Rabia wygrał pojedynek z rywalem i uderzył piłkę głową. Interwencją meczu popisał się jednak Patrick Beach, który w efektowny sposób odbił futbolówkę.

Tuż przed końcem Egipt znów mógł trafić do bramki. Tym razem strzał oddał Haissem Hassan, ale jeden z obrońców uratował zespół, wybijając piłkę kolanem.

Ostatecznie doszło do dogrywki. Trzeba przyznać, że obie drużyny były dość apatyczne, brakowało im przekonania. Można było odnieść wrażenie, że czekają już na rzuty karne. W 112. minucie uderzył Ashour, natomiast zmierzającą w samo okienko bramki piłkę w ostatniej chwili wybił jeden z defensorów.

W 119. minucie selekcjoner reprezentacji Australii postanowił dokonać zmiany bramkarza. Matthew Ryan zastąpił Patricka Beacha. Z kolei w egipskim zespole na boisku pojawił się Mahmoud Saber, który wszedł za Marwana Attię. Finalnie wynik nie uległ zmianie i zobaczyliśmy rzuty karne.

Ostatecznie wygrał Egipt po rzutach karnych. W 1/8 finału zmierzy się ze zwycięzcą meczu Argentyna - Republika Zielonego Przylądka

Australia - Egipt 1:1, karne 2:3

Bramki: Hany (55' sam.) - Ashour (13')

Rzuty karne:

Australia: Souttar - nie trafił

Egipt: Saber - trafił

Australia: Irvine - trafił

Egipt: Rabia - trafił

Australia: Mabil - trafił

Egipt: Salah - trafił

Australia: Herrington - nie trafił

Egipt: Abdelmaguid - trafił

Australia: Beach (119' Ryan) - Circati, Souttar, Herrington - Bos (46' Trewin), Irvine, O'Neill (91' Okon-Engstler), Behich - Volpato (74' Hrustic), Metcalfe (91' Mabil), Irankunda (74' Toure)

Egipt: Shobeir - Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez (80' Trezeguet) - Ashour, Fathy (67' Abdelmaguid), Attia (120+1' Saber), Marmoush (106' Abdelkarim) - Salah, Ziko (67' Hassan)

Żółte kartki: Hassan, Ibrahim

HP, Polsat Sport