El. MŚ: Polska - Austria. Relacja live i wynik na żywo

Biało-czerwoni są już pewni awansu do drugiego etapu kwalifikacji. Polacy mają komplet czterech zwycięstw, w tym jedną wygraną z Austrią w listopadzie, w Gdyni (90:78). Pozostałe odnieśli nad Holandią 85:83 na wyjeździe oraz Łotwą 84:82 (wyjazd) i 92:72 (Gdynia).

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Austriacy zajmują ostatnie miejsce w grupie F i jeszcze nigdy nie grali na mistrzostwach świata. Polacy wystąpili na tej imprezie dwukrotnie - w 1967 roku zajęli piąte, a w 2019 ósme miejsce.

Bilans bezpośrednich meczów Polski z Austrią jest wyjątkowo korzystny dla biało-czerwonych, którzy wygrali osiem z dziewięciu spotkań, gdy stawką była zdobycz punktowa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Austria od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

MS, Polsat Sport