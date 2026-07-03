El. MŚ: Polska - Austria. Relacja live i wynik na żywo

Koszykówka

W piątek Polacy rozpoczną ostatnie okienko eliminacji do Mistrzostw Świata 2027. Ich rywalami będą Austriacy. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Austria od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

Biało-czerwoni są już pewni awansu do drugiego etapu kwalifikacji. Polacy mają komplet czterech zwycięstw, w tym jedną wygraną z Austrią w listopadzie, w Gdyni (90:78). Pozostałe odnieśli nad Holandią 85:83 na wyjeździe oraz Łotwą 84:82 (wyjazd) i 92:72 (Gdynia).

 

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Austriacy zajmują ostatnie miejsce w grupie F i jeszcze nigdy nie grali na mistrzostwach świata. Polacy wystąpili na tej imprezie dwukrotnie - w 1967 roku zajęli piąte, a w 2019 ósme miejsce.

 

Bilans bezpośrednich meczów Polski z Austrią jest wyjątkowo korzystny dla biało-czerwonych, którzy wygrali osiem z dziewięciu spotkań, gdy stawką była zdobycz punktowa.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Austria od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

MS, Polsat Sport
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