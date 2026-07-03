"Fantastyczna metamorfoza Świątek". Ekspert zdradził, co zmieniła polska tenisistka

Za nami kolejny występ Igi Świątek na Wimbledonie, w którym Polka zachwyciła na korcie. Spotkanie drugiej rundy wyglądało znacznie lepiej w wykonaniu obrończyni tytułu niż poprzedni mecz. Skąd tak duża zmiana w grze Świątek? Nad tym zagadnieniem zastanawiali się Paulina Czarnota-Bojarska i Radosław Szymanik w programie "Halo tu Wimbledon".

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- To fantastyczna zmiana i metamorfoza Igi przypomniała mi jej najlepsze momenty. Te najlepsze momenty, gdy wychodziła na kort i dawał przeciwniczkom stempel, że to ona tu rządzi i jest pewna. Pierwsze gemy wygrane w tak bardzo dobrym stylu pokazały, że wróciła dobra Iga i dała pokaz siły - powiedział Radosław Szymanik w programie "Halo tu Wimbledon".

Czeska zawodniczka zaprezentowała sporą klasę na korcie, ale to było zbyt mało, aby zagrozić świetnie dysponowanej Polce.

- Pliskova nie miała sposobu. Nie miała pomysłu. Miała pewnie przygotowany plan i wiedziała, co robić, ale nie była w stanie Igi ugryźć poza początkiem drugiej partii, gdzie Iga w pierwszym gemie nie wykorzystała małych szans. Przegrała swój serwis, ale natychmiast wróciła. Odwróciła losy meczu i to spotkanie było łatwe, miłe i przyjemne - dodał ekspert.

Świetne samopoczucie zawodniczki przejawiało się również w pomeczowych wypowiedziach, na co zwrócił uwagę ekspert Polsatu Sport.

- To była pierwsza strona, która była fantastyczna. Duży uśmiech zadowolenia z siebie i pewności Igi. To, co zrobiła, było dobre. Również w wywiadach z Tomkiem Lorkiem i międzynarodowym przekazie pokazała, że jest z siebie głęboko zadowolona i ma swobodę. Było widać po niej luz, uśmiech, nie było irytacji - podsumował Szymanik.

Cała rozmowa z programu "Halo tu Wimbledon" w materiale wideo.

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PI, Polsat Sport