Niesamowity powrót nie wystarczył. Polka odpadła z Wimbledonu

W pierwszym secie Polka i Węgierka dokonały sporej sztuki - przegrywały już 1:5 i odwróciły losy partii, ostatecznie triumfując w tie-breaku do sześciu.

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W drugiej partii Australijka i Amerykanka doprowadziły do remisu, triumfując 6:3. Jak się okazało, również 6:3 wygrały w decydującym secie i awansowały do kolejnej rundy.

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- Bardzo dużo kosztował nas pierwszy set - powiedziała Fręch w rozmowie z Tomaszem Lorkiem, wysłannikiem Polsatu Sport na Wimbledon.

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W kolejnej rundzie triumfatorki tego spotkania zmierzą się z duetem Kempen/Panova, który w poprzedniej rundzie wyeliminował parę Jovic/Linette.

Wcześniej w piątek Alicja Rosolska i Chilijka Alexa Guarachi przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani 2:6, 2:6.

Z Polek w deblu pozostała Katarzyna Piter, która gra w parze z Czeszką Anną Siskovą. W czwartek wygrały z Brytyjkami Katie Boulter i Heather Watson 6:4, 6:7 (10-12), 6:3. Ich kolejnymi rywalkami będą Czeszki Jesika Maleckova i Miriam Skoch.

Fręch/Bondar - McNally/Hunter 7:6, 3:6, 3:6

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