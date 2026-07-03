Gdzie obejrzeć mecz Panthers Wrocław - Paris Lights?

Przed „Panterami” kolejna odsłona rywalizacji w europejskich rozgrywkach. Tym razem po raz drugi w tym sezonie zmierzą się z Paryżanami. W pierwszym starciu lepsi okazali się reprezentanci Polski, którzy zwyciężyli w stolicy Francji 22:14.

Bilans drużyny z Paryża to obecnie dwa zwycięstwa i dwie porażki. Z kolei Panthers Wrocław, z bilansem 4-1, plasują się w ścisłej czołówce najlepszych drużyn w Europie. Podopieczni Dave’a Likinsa kontynuują serię trzech zwycięstw z rzędu i z całą pewnością zrobią wszystko, aby podtrzymać tę passę przed własną publicznością.

„Cieszymy się z powrotu do domu, na Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Paryż to teraz lepsza drużyna, która w Paryżu rozegrała z nami zacięty mecz zakończony różnicą tylko jednego przyłożenia. Sami jednak czujemy, że z tygodnia na tydzień robimy postępy i nie możemy się doczekać, aż zaprezentujemy to przed naszą własną publicznością.” - komentuje Dave Likins, główny trener Panthers Wrocław.

„Ostatni mecz, mimo że jechaliśmy do Paryża jako faworyci, dostarczył nam sporo emocji. Wyciągnęliśmy z niego odpowiednie wnioski i teraz chcemy pokazać przed własną publicznością, że był to jedynie mały przystanek na naszej drodze. Naszym celem jest wysłanie jasnego sygnału, że w tym roku jesteśmy blisko dostania się do finału. Spodziewamy się, że Lights przyjadą bardzo zmotywowani i będą chcieli wykorzystać swoje szanse.Na pewno pamiętają nasze poprzednie spotkanie i są nastawieni na twardą, fizyczną walkę. Od pierwszego gwizdka chcemy jednak narzucić własne tempo, przejąć kontrolę nad meczem i pokazać Paryżanom nasz futbol. A do wszystkich kibiców - koniecznie bądźcie z nami! Czeka na Was nie tylko świetne widowisko sportowe, ale też prawdziwie amerykańska atmosfera, pyszne jedzenie, wystawa amerykańskich samochodów i mnóstwo dodatkowych atrakcji. Widzimy się #RAZEM na Olimpijskim. ”- dodaje Kamil Kotlarz, running back Panthers Wrocław.

Transmisja w sobotę od godziny 14:55 w Polsacie Sport Fight i online w Polsat Box Go.

Informacja prasowa