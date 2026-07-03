Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 04.07

Eksperci Polsatu Sport przeanalizują piątkowe spotkania na kortach Wimbledonu. W jednym z nich Hubert Hurkacz pokonał Tommy'ego Paula 4:6, 7:6 (5), 7:5, 6:2.



Zapowiemy też sobotnie starcie Igi Świątek z Alexandrą Ealą.

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.



Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w sobotę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.