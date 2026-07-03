Horror w meczu Portugalia - Chorwacja! VAR w akcji w doliczonym czasie gry

Reprezentacje Portugalii i Chorwacji mają ze sobą wiele wspólnego. Liderami obu są wiekowi już piłkarze, dla których amerykański mundial to najpewniej ostatnia szansą na sukces w narodowych barwach. Motywacja u Cristiano Ronaldo i Luki Modricia od początku turnieju była więc ogromna.

ZOBACZ TAKŻE: Pokaz siły mistrzów Europy! Hiszpanie w 1/8 finału MŚ

Od pierwszych minut spotkania zawodnicy Roberto Martineza wyglądali lepiej od rywali. Inicjatywa była po ich stronie, podczas gdy Chorwaci grali reaktywnie. Dość wspomnieć, że w pierwszej połowie Portugalczycy oddali dziewięć strzałów, a ich przeciwnicy - tylko trzy. Najważniejsza statystyka była jednak na remis. Na przerwę obie drużyny zeszły bowiem przy wyniku 0:0.

Po zmianie stron niespodziewanie to zespół z Bałkanów wyszedł na prowadzenie. W 53. minucie do siatki trafił Ivan Perisić. Portugalia starała się odpowiedzieć natychmiast - i zrobiła to. Gol Ronaldo z 61. minuty został jednak anulowany po analizie VAR.

Siedem minut później wątpliwości już nie było. Kapitan Portugalczyków podszedł do wykonania rzutu karnego i nie pomylił się. Było 1:1.

Obraz meczu wyrównał się. Od tego momentu obie drużyny miały swoje szanse na wyjście na prowadzenie. Długo żadna z nich nie potrafiła ich jednak wykorzystać. Przełamanie impasu nadeszło dopiero w doliczonym czasie gry. W 94. minucie bramkę zdobył rezerwowy Goncalo Ramos.

Chorwacja nie poddawała się i robiła wszystko, aby wyrównać. W 12. minucie doliczonego czasu gry piłka wpadła do siatki po strzale Josko Gvardiola. Analiza VAR wykazała jednak pozycję spaloną obrońcy podczas przedłużenia podania przez Igora Matanovicia. Gol został anulowany.

Niewiele później sędzia zagwizdał po raz ostatni. Portugalia wygrała 2:1 i to ona awansowała do 1/8 finału. O kolejnę rundę zagra z Hiszpanią.

Portugalia - Chorwacja 2:1 (0:0)

Bramki: Cristiano Ronaldo 68 (rzut karny), Goncalo Ramos 90+4 - Ivan Perisić 53

Portugalia: Costa - Cancelo (Ramos 62), Dias, Veiga, Mendes - J. Neves, Vitinha (Silva 62), Neto (Conceicao 62), Fernandes (Semedo 62), Leao - Ronaldo (R. Neves 81)

Chorwacja: Livaković - Stanisić, Sutalo, Pongracić, Perisić - Modrić, Kovacić (Kramarić 90+6), Vlasić (Gvardiol 90+2), Sucić, Baturina (Pasalić 68) - Budimir (Matanović 46)