Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff. Kiedy mecz Wimbledonu? O której godzinie?

Hurkacz kapitalnie spisuje się w tegorocznej edycji Wimbledonu. Dość powiedzieć, że tenisista z Wrocławia zameldował się już w czwartej rundzie wielkoszlemowej imprezy.

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W poprzednim meczu Hurkacz ograł Tommy'ego Paula. Amerykanin wygrał pierwszego seta, ale potem na dobre do głosu doszedł Polak i ostatecznie triumfował w całym spotkaniu 3:1.

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Niemiec Jan-Lennard Struff, który w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminował Daniiła Miedwiediewa.

Hurkacz - Struff. Kiedy mecz Wimbledonu? O której godzinie?

Mecz Hurkacz - Struff zostanie rozegrany w niedzielę 5 lipca. Godzina kolejnego meczu Hurkacza w Wimbledonie nie została jeszcze podana oficjalnie przez organizatorów.

BS, Polsat Sport