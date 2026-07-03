Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff. Kiedy mecz Wimbledonu? O której godzinie?

Tenis

Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff to spotkanie 1/8 finału Wimbledonu 2026. Kiedy mecz Hurkacz - Struff? O której godzinie kolejny mecz Hurkacza na Wimbledonie?

Hubert Hurkacz w białym stroju tenisowym i czapce z daszkiem, trzymający rakietę tenisową na korcie Wimbledonu.
fot. PAP
Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff. Kiedy mecz Wimbledonu? O której godzinie?

Hurkacz kapitalnie spisuje się w tegorocznej edycji Wimbledonu. Dość powiedzieć, że tenisista z Wrocławia zameldował się już w czwartej rundzie wielkoszlemowej imprezy.

 

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W poprzednim meczu Hurkacz ograł Tommy'ego Paula. Amerykanin wygrał pierwszego seta, ale potem na dobre do głosu doszedł Polak i ostatecznie triumfował w całym spotkaniu 3:1.

 

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Niemiec Jan-Lennard Struff, który w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminował Daniiła Miedwiediewa.

Hurkacz - Struff. Kiedy mecz Wimbledonu? O której godzinie?

Mecz Hurkacz - Struff zostanie rozegrany w niedzielę 5 lipca. Godzina kolejnego meczu Hurkacza w Wimbledonie nie została jeszcze podana oficjalnie przez organizatorów. 

BS, Polsat Sport
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HUBERT HURKACZTENISWIMBLEDON
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