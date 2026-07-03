Hurkacz nie miał wątpliwości. Ten moment zadecydował o zwycięstwie

Hubert Hurkacz pokonał Tommy'ego Paula 4:6, 7:6 (5), 7:5, 6:2 i awansował do czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak spisał się fantastycznie, zanotował aż 20 asów serwisowych i wyeliminował Amerykanina z turnieju. Cały mecz trwał nieco ponad trzy godziny.

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Tuż po zakończeniu spotkania Hurkacz docenił rywala.

- Tommy jest świetnym zawodnikiem - przyznał w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport. - Mieliśmy kilka zaciętych meczów, dwa razy przegrałem z nim w ćwierćfinale w Rzymie, dlatego chciałem się zrewanżować na trawie. Cieszę się z tego zwycięstwa, to dużo dla mnie znaczy - tłumaczył.

Polski tenisista nie ukrywał, że decydujący moment był w drugim secie, kiedy przegrywał 3:5. Zdobył wówczas cztery punkty z rzędu i doprowadził do wyrównania w meczu.

- Kluczowe było, żebym zwyciężył drugiego seta. Trzeci był bardzo wyrównany, ale czułem, że wywieram presję i ostatecznie wygrałem - przekazał.

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Jan-Lennard Struff, który pokonał w piątek Daniiła Miedwiediewa.

- Zdecydowanie (jest trudnym rywalem - przyp. red.), pokonał Daniiła. Potrafi grać agresywnie, jest świetny. Wygrywając 3:0 z Miedwiediewem, pokazał klasę - oznajmił.

Na koniec wyznał, że nie ma już śladu po kontuzji, która doskwierała mu dwa lata temu. Chodziło wówczas o uraz kolana.

- Dobrze się czuję, to jest najważniejsze. Lekarz, fizjoterapeuci wykonali znakomitą robotę. Jestem im niezwykle wdzięczny, że mogę grać i znowu robić to, co kocham - podsumował.

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HP, Polsat Sport