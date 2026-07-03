Hurkacz nie miał wątpliwości. Ten moment zadecydował o zwycięstwie
- Cieszę się z tego zwycięstwa, to dużo dla mnie znaczy - powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport. Polski tenisista nie krył radości po wygranej z Tommym Paulem.
Hubert Hurkacz pokonał Tommy'ego Paula 4:6, 7:6 (5), 7:5, 6:2 i awansował do czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak spisał się fantastycznie, zanotował aż 20 asów serwisowych i wyeliminował Amerykanina z turnieju. Cały mecz trwał nieco ponad trzy godziny.
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Tuż po zakończeniu spotkania Hurkacz docenił rywala.
- Tommy jest świetnym zawodnikiem - przyznał w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport. - Mieliśmy kilka zaciętych meczów, dwa razy przegrałem z nim w ćwierćfinale w Rzymie, dlatego chciałem się zrewanżować na trawie. Cieszę się z tego zwycięstwa, to dużo dla mnie znaczy - tłumaczył.
Polski tenisista nie ukrywał, że decydujący moment był w drugim secie, kiedy przegrywał 3:5. Zdobył wówczas cztery punkty z rzędu i doprowadził do wyrównania w meczu.
- Kluczowe było, żebym zwyciężył drugiego seta. Trzeci był bardzo wyrównany, ale czułem, że wywieram presję i ostatecznie wygrałem - przekazał.
Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Jan-Lennard Struff, który pokonał w piątek Daniiła Miedwiediewa.
- Zdecydowanie (jest trudnym rywalem - przyp. red.), pokonał Daniiła. Potrafi grać agresywnie, jest świetny. Wygrywając 3:0 z Miedwiediewem, pokazał klasę - oznajmił.
Na koniec wyznał, że nie ma już śladu po kontuzji, która doskwierała mu dwa lata temu. Chodziło wówczas o uraz kolana.
- Dobrze się czuję, to jest najważniejsze. Lekarz, fizjoterapeuci wykonali znakomitą robotę. Jestem im niezwykle wdzięczny, że mogę grać i znowu robić to, co kocham - podsumował.