Hurkacz nie miał wątpliwości. Ten moment zadecydował o zwycięstwie

Tenis

- Cieszę się z tego zwycięstwa, to dużo dla mnie znaczy - powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport. Polski tenisista nie krył radości po wygranej z Tommym Paulem.

Hubert Hurkacz w białej koszulce z krótkim rękawem, trzymający mikrofon z logo Polsat Sport, udziela wywiadu na tle trybun pełnych widzów i zielonego zaplecza kortu tenisowego.
fot. Polsat Sport
Hubert Hurkacz pokonał Tommy'ego Paula

Hubert Hurkacz pokonał Tommy'ego Paula 4:6, 7:6 (5), 7:5, 6:2 i awansował do czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak spisał się fantastycznie, zanotował aż 20 asów serwisowych i wyeliminował Amerykanina z turnieju. Cały mecz trwał nieco ponad trzy godziny.

 

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Tuż po zakończeniu spotkania Hurkacz docenił rywala. 

 

- Tommy jest świetnym zawodnikiem - przyznał w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport. - Mieliśmy kilka zaciętych meczów, dwa razy przegrałem z nim w ćwierćfinale w Rzymie, dlatego chciałem się zrewanżować na trawie. Cieszę się z tego zwycięstwa, to dużo dla mnie znaczy - tłumaczył.

 

Polski tenisista nie ukrywał, że decydujący moment był w drugim secie, kiedy przegrywał 3:5. Zdobył wówczas cztery punkty z rzędu i doprowadził do wyrównania w meczu.

 

- Kluczowe było, żebym zwyciężył drugiego seta. Trzeci był bardzo wyrównany, ale czułem, że wywieram presję i ostatecznie wygrałem - przekazał. 

 

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Jan-Lennard Struff, który pokonał w piątek Daniiła Miedwiediewa. 

 

- Zdecydowanie (jest trudnym rywalem - przyp. red.), pokonał Daniiła. Potrafi grać agresywnie, jest świetny. Wygrywając 3:0 z Miedwiediewem, pokazał klasę - oznajmił.

 

Na koniec wyznał, że nie ma już śladu po kontuzji, która doskwierała mu dwa lata temu. Chodziło wówczas o uraz kolana. 

 

- Dobrze się czuję, to jest najważniejsze. Lekarz, fizjoterapeuci wykonali znakomitą robotę. Jestem im niezwykle wdzięczny, że mogę grać i znowu robić to, co kocham - podsumował.

 

HP, Polsat Sport
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