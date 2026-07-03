Hurkacz - Paul. Skrót meczu (WIDEO)
Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 21. Amerykaninem Tommym Paulem 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2. Spotkanie trwało trzy godziny i 11 minut. Skrót w załączonym materiale wideo.
Hurkacz w Londynie gra po dwuletniej przerwie. W 2024 roku doznał tam kontuzji kolana, która wywróciła jego karierę. Wówczas był rozstawiony z numerem siódmym, a teraz zajmuje w rankingu 96. miejsce.
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Na otwarcie obecnej edycji wygrał z rozstawionym z numerem 11. Norwegiem Casperem Ruudem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7), a następnie z Austriakiem Sebastianem Ofnerem 7:6 (10-8), 6:4, 6:4.
Jego kolejnym rywalem niespodziewanie będzie Jan-Lennard Struff. Zajmujący 74. miejsce w rankingu Niemiec pokonał rozstawionego z numerem ósmym Daniiła Miedwiediewa 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 7:5.
Skrót meczu Hurkacz - Paul:
Wynik meczu 3. rundy:
Hubert Hurkacz (Polska) - Tommy Paul (USA, 21) 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2.Przejdź na Polsatsport.pl