Klub wykluczony z europejskich pucharów! UEFA podjęła decyzję

Piłka nożna

UEFA wykluczyła czeski klub MFK Karvina z europejskich rozgrywek w najbliższym sezonie z powodu udziału w krajowym skandalu związanym z ustawianiem meczów.

Puchar Ligi Europy UEFA na tle stadionu piłkarskiego z kibicami na trybunach.
fot. PAP
UEFA wykluczyła czeski klub MFK Karvina z europejskich rozgrywek

Zdobywca Pucharu Czech został już 16 czerwca ukarany przez Czeski Związek Piłki Nożnej wykluczeniem z najwyższej ligi.

 

Komisja etyki krajowej federacji nałożyła również na klub karę grzywny w wysokości 10 milionów koron czeskich, czyli ponad 1,7 mln zł, za oferowanie łapówek dwóm sędziom i dwóm zawodnikom w zamian za wpłynięcie na wyniki meczu ligowego i dwóch spotkań barażowych o utrzymanie z udziałem klubu w 2024 roku. Władze MFK Karvina nie wniosły odwołania.

 

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Zdobywając Puchar, Karvina awansowała bezpośrednio do czwartej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy w najbliższym sezonie. UEFA poinformowała jednak, że jej miejsce zajmie inny czeski klub, FC Viktoria Pilzno.

 

Jeśli Pilzno przegra, wystąpi w trzeciej rundzie Ligi Konferencji.

 

W marcu czeska federacja poinformowała, że łącznie 47 osób, w tym sędziowie, działacze, zawodnicy, byli zawodnicy z klubów czterech czołowych lig, stanęło przed sądem dyscyplinarnym w związku z domniemanym udziałem w skandalu dotyczącym ustawiania meczów. Czeska policja zatrzymała dziesiątki osób w całym kraju

PAP
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LIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
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