Koncert Huberta Hurkacza! Zobacz najlepsze akcje Polaka (WIDEO)

Tenis

Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 21. Amerykaninem Tommym Paulem 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2. Zobacz najlepsze akcje Hurkacza z tego spotkania.

Hubert Hurkacz w białej czapce i koszulce podczas meczu tenisowego
fot. PAP
Hubert Hurkacz

Spotkanie trwało trzy godziny i 11 minut. Paul wygrał pierwszego seta, ale potem na dobre do głosu doszedł tenisista z Wrocławia. Triumfował w trzech kolejnych setach i wyeliminował Amerykanina z turnieju.

 

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Jego kolejnym rywalem będzie Jan-Lennard Struff. Zajmujący 74. miejsce w rankingu Niemiec w trzeciej rundzie niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem ósmym Daniiła Miedwiediewa 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 7:5.

Najlepsze akcje Hurkacza w meczu z Paulem:

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BS, PAP
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HUBERT HURKACZTENISWIMBLEDON
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