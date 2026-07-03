Koncert Huberta Hurkacza! Zobacz najlepsze akcje Polaka (WIDEO)

Spotkanie trwało trzy godziny i 11 minut. Paul wygrał pierwszego seta, ale potem na dobre do głosu doszedł tenisista z Wrocławia. Triumfował w trzech kolejnych setach i wyeliminował Amerykanina z turnieju.

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Jego kolejnym rywalem będzie Jan-Lennard Struff. Zajmujący 74. miejsce w rankingu Niemiec w trzeciej rundzie niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem ósmym Daniiła Miedwiediewa 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 7:5.

Najlepsze akcje Hurkacza w meczu z Paulem:

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BS, PAP