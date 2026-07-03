Koncert Huberta Hurkacza! Zobacz najlepsze akcje Polaka (WIDEO)
Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 21. Amerykaninem Tommym Paulem 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2. Zobacz najlepsze akcje Hurkacza z tego spotkania.
Hubert Hurkacz
Spotkanie trwało trzy godziny i 11 minut. Paul wygrał pierwszego seta, ale potem na dobre do głosu doszedł tenisista z Wrocławia. Triumfował w trzech kolejnych setach i wyeliminował Amerykanina z turnieju.
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Jego kolejnym rywalem będzie Jan-Lennard Struff. Zajmujący 74. miejsce w rankingu Niemiec w trzeciej rundzie niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem ósmym Daniiła Miedwiediewa 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 7:5.
Najlepsze akcje Hurkacza w meczu z Paulem:
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