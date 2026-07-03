Koncert polskich siatkarzy! "Biało-Czerwoni" w finale Mistrzostw Europy

"Biało-Czerwoni" rozpoczęli mistrzostwa od dwóch tie-breaków: na inaugurację turnieju wygrali 3:2 z gospodarzami imprezy, Portugalczykami, a w drugim spotkaniu przegrali po pięciosetowym boju z Ukraińcami. Wyjście do półfinału zapewniło naszym zawodnikom przekonujące zwycięstwo 3:0 nad Izraelem w ostatnim spotkaniu fazy grupowej.

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W półfinale na Polaków czekali Francuzi, którzy wyszli ze swojej grupy z kompletem zwycięstw, ale poza meczem z Bułgarią, wygranym za trzy punkty 3:1, w pozostałych starciach "Trójkolorowi" musieli się namęczyć i zarówno z Czechami, jak i Włochami toczyli pięciosetowe batalie.

Pierwszy set był bardzo wyrównany i choć początkowo to podopieczni duetu Slimane Belmadi/ Jocelyn Trillon mieli dwu-, a w pewnym momencie nawet trzypunktową przewagę (16:13), w dalszej części tej partii do głosu zaczęli dochodzić Polacy, którzy na pierwsze prowadzenie wyszli dopiero przy stanie 18:17. "Biało-Czerwoni" zdołali szybko odskoczyć na trzy "oczka" (21:18) i gdy wydawało się, że końcówka pierwszego seta będzie jedynie formalnością, w kluczowym momencie (przy stanie 21:19), "Trójkolorowi" zatrzymali blokiem Jakuba Kiedosa (co ciekawe, był to ich jedyny punktowy blok w tej części meczu), a chwilę później doprowadzili do wyrównania. Na szczęście wojnę nerwów wygrali zawodnicy Piotra Grabana, którzy triumfowali ostatecznie 25:23. Najwięcej punktów dla "Biało-Czerwonych" zdobył w tej partii Wojciech Gajek (8).

Druga odsłona meczu była już pradziwym popisem Polaków, którzy bardzo szybko odskoczyli rywalom na trzy punkty (6:3), a następnie konsekwentnie powiększali przewagę, która w pewnym momencie wynosiła nawet 10 (!) "oczek" (20:10, potem 21:11). Nasi siatkarze zamknęli tę partię wynikiem 25:17, w czym znów duża zasługa Wojciecha Gajka, który był dla przeciwników nie do zatrzymania i ponownie zakończył seta z 8 zdobytymi punktami, atakując ze stuprocentową skutecznością.

Trzecia partia była już tylko formalnością. Ekipa Piotra Grabana znów błyskawicznie zyskała trzypunktową przewagę (6:3), a następnie nie tylko nie pozwalała "Trójkolorowym" na punktowe serie, ale i sama kilka razy takowe zanotowała, odskakując w pewnym momencie na 8 "oczek" (16:8). Tak wypracowanej przewagi rozpędzeni Polacy - zwłaszcza biorąc pod uwagę widoczną niemoc Francuzów - nie mogli już roztrwonić. Mądrze grający "Biało-Czerwoni" spokojnie kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń, triumfując 25:18 i zamykając mecz w trzech setach. W ostatniej partii najlepiej punktującym zawodnikiem w naszej drużynie był Jakub Kiedos (6).

Finałowym rywalem "Biało-Czerwonych" będą Czesi, którzy w drugim półfinale pokonali po pięciosetowym boju Izrael. Mecz o złoto odbędzie się w sobotę (4 lipca) o godzinie 20.00.

Mistrzostwa Europy U-22 siatkarzy - półfinał

Polska - Francja 3:0 (25:23, 25:17, 25:18)

Polska: Bień (2), Kiedos (13), Maciejewski (6), Gajek (19), Grabek (7), Urbańczyk (2), Jurczyk (libero) oraz Kubacki (libero), Dudzik, Durski;

Francja: Wa-Bala (6), Kleynjans, Castelnau (5), Seddik (2), Duflos-Rossi (5), Mare (4), Lopez (libero) oraz Loubeyre (libero), Duthoit (2), Respaut, Lapierre.