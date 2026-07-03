Konieczne zmiany w reprezentacji? Media nie mają wątpliwości

Gol portugalskiego napastnika, jak ocenia "Radio Renascenca", był podsumowaniem dobrego występu Portugalczyków w drugiej połowie spotkania w Toronto, które zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego przegrywali po bramce Ivana Perisicia.

Rozgłośnia - odnotowując wymianę czterech zawodników w 63. minucie, którzy przyczynili się do zdobycia gola przez Portugalię - chwali trenera Roberto Martineza za "dobrze przygotowaną strategię meczową".

O "geniuszu trenerskim" Martineza napisała też wydawana w Lizbonie sportowa gazeta "A Bola". Zauważyła, że decydującego o zwycięstwie gola strzelił Ramos, wprowadzony właśnie w drugiej połowie.

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Zarówno "A Bola", jak i inny lizboński dziennik sportowy "Record", przypominają trwającą od dłuższego czasu debatę wokół miejsca Ramosa w kadrze. Zdaniem wielu komentatorów i kibiców powinien on grać w wyjściowej jedenastce.

"Zawsze, kiedy potrzeba nam gola w końcówce, możemy liczyć na Goncalo Ramosa" – ocenił "Record".

Portugalscy komentatorzy podkreślają, że sukces rodzimej kadry w rozgrywanym w nocy z czwartku na piątek spotkaniu był uzależniony od technologii VAR, która okazała się kluczowa dla zdobycia obu goli przez podopiecznych Martineza.

Dodatkowym wsparciem VAR dla zespołu Portugalii okazało się anulowanie bramki Chorwatów w końcówce doliczonego czasu, która przedłużyłaby szanse ekipy z Bałkanów na awans.

"A Bola" - nazywając spotkanie Portugalczyków "dramatycznym", a zarazem "poetyckim" - przyznaje, że awans do 1/8 finału mundialu to wypadkowa kilku różnych czynników, z których istotną rolę w Toronto odegrał VAR.

Eksperci portugalscy zastanawiają się w piątek, czy pochodzącemu z Hiszpanii selekcjonerowi Martinezowi uda się przygotować skuteczną taktykę na mecz 1/8 finału, w którym zmierzy się ze swoimi utytułowanymi rodakami. Twierdzą, że Hiszpanie, aktualni mistrzowie Europy, "stopniowo się rozpędzają", bowiem po słabym początku w grupie H wkroczyli na ściażkę zwycięstw.

"Teraz czeka na nas Hiszpania, która gładko pokonała Austrię 3:0. Nasi sąsiedzi nie włożyli w ten mecz tyle energii i emocji, co my w starcie z Chorwatami" – podsumowało "Radio Renascenca".

PAP