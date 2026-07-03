Legendarny libero znalazł klub! Tam zagra po opuszczeniu PlusLigi

Erik Shoji na początku maja poinformował, że opuszcza PlusLigę. "Dziękuję, Polsko" - oznajmił w opisie filmu opublikowanego na Instagramie. 36-latek może się pochwalić zdobyciem mistrzostwa i wicemistrzostwa Polski, a ponadto Pucharu Polski oraz Superpucharu Polski. Największym sukcesem pozostają jednak dwa triumfy w Lidze Mistrzów.

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Amerykanin ogłosił w piątek, że został zawodnikiem Berlin Recycling Volleys. Będzie to dla niego powrót do niemieckiego klubu, w którym występował w latach 2014-16.

- Już sama myśl o tym napełnia mnie ogromną radością - przyznał Shoji. - Ten klub bardzo mi pomógł i był trampoliną do gry w absolutnie najlepszych ligach Europy. Naprawdę świetnie wspominam dwa lata spędzone w Berlinie. Ten powrót wydaje się najlepszą możliwą decyzją, bo BR Volleys to znakomity zespół w fascynującym mieście - tłumaczył.

Satysfakcji nie kryje również dyrektor zarządzający Kaweh Niroomand.

- To, jaką karierę zrobił Erik, jest naprawdę imponujące. Od wielu lat gra na najwyższym poziomie i wciąż nie powiedział ostatniego słowa. Liczymy, że wniesie do drużyny stabilność, a jednocześnie nową energię. Erik ma stać się jednym z liderów zespołu i z pewnością dostarczy kibicom wielu powodów do radości. Potrzebujemy w naszej drużynie takich charakterów - powiedział.

HP, Polsat Sport