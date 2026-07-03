Ma 13 lat i 210 cm wzrostu. Siatkarski talent na miarę Wilfredo Leona!

Robert IwanekSiatkówka

W siatkarskim świecie pojawił się nowy talent. Katarczyk Mubarak Musa Thiik Madut, mimo zaledwie 13 lat, ma już 210 cm wzrostu, a za sobą... debiut w pierwszej (!) reprezentacji swojego kraju!

Młody siatkarz z Kataru w stroju reprezentacyjnym
Fot. Cyfrasport/ FIVB
Mubarak Musa Thiik Madut (na zdj. w kółku po lewej stronie) porównywany jest do Wilfredo Leona

Urodzony 24 listopada 2012 roku Katarczyk zadebiutował w seniorskiej kadrze pod koniec czerwca, podczas turnieju AVC Men's Volleyball Cup 2026 (nie mylić z dużo bardziej prestiżowym Pucharem Azji), w którym rozegrał trzy spotkania, zdobywając punkt przeciwko Tajlandii, 13 "oczek" przeciwko Korei Południowej i 15 w starciu z Tajwanem (13 atakiem i 2 blokiem).

 

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Mubarak Musa Thiik Madut znakomicie spisuje się zarówno w hali, jak i w plażowej odmianie siatkówki, w której sięgnął po brązowy medal na Mistrzostwach Azji do lat 18, zapewniając sobie tym samym udział w Mistrzostwach Świata do lat 18, które odbędą się w dniach 8-12 lipca w Hadze.

 

Doskonałe warunki fizyczne, a przy tym zaskakująca jak na taki wzrost zwinność zawodnika sprawiły, że selekcjoner reprezentacji Kataru, Argentyńczyk Camilo Soto, porównał swojego podopiecznego do... gwiazdy reprezentacji Polski Wilfredo Leona!

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INNEKATARMUBARAK MUSA THIIK MADUTSIATKÓWKA
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