Ma 13 lat i 210 cm wzrostu. Siatkarski talent na miarę Wilfredo Leona!

Urodzony 24 listopada 2012 roku Katarczyk zadebiutował w seniorskiej kadrze pod koniec czerwca, podczas turnieju AVC Men's Volleyball Cup 2026 (nie mylić z dużo bardziej prestiżowym Pucharem Azji), w którym rozegrał trzy spotkania, zdobywając punkt przeciwko Tajlandii, 13 "oczek" przeciwko Korei Południowej i 15 w starciu z Tajwanem (13 atakiem i 2 blokiem).

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Mubarak Musa Thiik Madut znakomicie spisuje się zarówno w hali, jak i w plażowej odmianie siatkówki, w której sięgnął po brązowy medal na Mistrzostwach Azji do lat 18, zapewniając sobie tym samym udział w Mistrzostwach Świata do lat 18, które odbędą się w dniach 8-12 lipca w Hadze.

Doskonałe warunki fizyczne, a przy tym zaskakująca jak na taki wzrost zwinność zawodnika sprawiły, że selekcjoner reprezentacji Kataru, Argentyńczyk Camilo Soto, porównał swojego podopiecznego do... gwiazdy reprezentacji Polski Wilfredo Leona!