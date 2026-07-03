Magazyn Polskiego Sportu z medalistą Pucharu Świata - 04.07. Transmisja TV i stream online

Łukasz Gutkowski, z którym w studiu porozmawia Aleksandra Szutenberg, to brązowy medalista finałowych zawodów tegorocznego Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym w Budapeszcie. Polak zdobył w nich 1581 punktów, ustępując jedynie Czechowi Matejowi Lukesowi (1589) i rewelacyjnemu reprezentantowi Niemiec Marvinowi Dogue (1597).

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Połączymy się również z Roksaną Słupek, znakomitą triathlonistką, która wróciła do sportu po groźnej kontuzji (olimpijka z Paryża podczas zawodów World Triathlon Championship Series w Hamburgu miała wypadek na trasie rowerowej, w wyniku którego doznała złamania łopatki) i na niedawnych mistrzostwach Europy zajęła bardzo wysokie czwarte miejsce.

W dalszej części programu podsumujemy X Warszawski Dzień Zwierząt, połączony z akcją "Adoptuj Mistrza", organizowaną wspólnie przez Polsat Sport i środowiska sportowe, porozmawiamy z Jakubem Bednarukiem i Dorotą Świeniewicz-Brandt na temat występów polskich siatkarzy i siatkarek w rozgrywkach Ligi Narodów, a na zakończenie przypomnimy sobie starty "Biało-Czerwonych" w żeglarskich mistrzostwach Europy w klasie Finn, MŚ juniorów i młodzieżowców w slalomie kajakowym, ME w maratonie kajakowym oraz World Challenge Cup gimnastyczek artystycznych.

Nie zabraknie również podsumowania kolejnej edycji Biegu Konstancińskiego imienia Piotra Nurowskiego, w którym padł niesamowity rekord - zwycięzca przebiegł trasę w czasie 29 minut i 45 sekund!

Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.