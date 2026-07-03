Przed nami kolejna walka Mateusza Gamrota w UFC. Polak powróci do klatki po imponującej wygranej z Estebanem Ribovicsem na kwietniowej gali UFC 327. "Gamer" całkowicie zdominował rywala i odniósł zwycięstwo przez poddanie (trójkąt rękoma) w drugiej rundzie. Była to dla niego 13. walka w amerykańskiej organizacji, ale ta najbliższa może być szczególnie ważna. Czy Polak przekazywał znaki, że może dojść to takiej rywalizacji?

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- Od zawsze staram się być z wami mniejszym lub większym kontakcie i dawać ziarenka, żeby właśnie jakieś pojawiły się spekulacje. Nasi wspaniali fani i nasze tygrysy szybko to rozgryźli i dość dawno już ta informacja gdzieś tam bujała się po internecie. Nie było jednak doprecyzowane jaki to będzie dokładny termin i gala. Czy trudno było to utrzymać w tajemnicy? To moja czternasta walka w UFC, zupełnie trudniej utrzymać takie rzeczy na początku, przy debiucie, gdy jest duża ekscytacja. Teraz z kolei trzymałem ciekawość na wodzy, moje najbliższe grono o tym wiedziało, ale błyskotliwi fani szybko to rozgryźli - powiedział Gamrot.

Jak zatem wyglądał zawodnik UFC, gdy dowiedział się o kolejnej walce w organizacji?

- Wyglądałem tak jak teraz. Miałem uśmiech na twarzy, spodziewałem się, że nasze drogi mogą się skrzyżować, bo mój rywal szybko windował do góry. To dobry i stylistycznie świetny dla mnie przeciwnik, dążący do parteru - zaznaczył "Gamer".

Zdaniem Polaka walka z przedstawionym rywalem może być niezwykle widowiskowa dla widzów.

- Miał kilka nokautów w UFC, ale bardziej jest parterowcem wywodzącym się z grapplingu. Stylistycznie to walka dla mnie, bo mamy pięć rund, a spodziewam się, że będzie chciał mnie sprowadzać do parteru i atakować. Będzie dużo akcji, ja mogę nastawiać się na kontrataki, a nie jak z poprzednimi rywalami, gdy była walka o utrzymanie ich w parterze i próby skończenia. Fajnie, jak będzie mnie atakował, bo to może dać widowiskową walkę - powiedział polski zawodnik.

Salkilld został zawodnikiem UFC w 2024 roku po tym, jak pokonał Gauge'a Younga w programie Dana White's Contender Series. Potem wygrał pięć pojedynków, z czego aż trzy przez efektowne nokauty. Ostatni raz pojawił się w klatce zaledwie dwa miesiące temu, kiedy posłał na deski pogromcę Gamrota Beneila Dariusha.

- Cieszę się, bo jest napompowany. To taka młoda supergwiazda, więc fajnie będzie zgasić go w zalążku. Trochę podejście jak Estebana Ribovicsa. Tutaj trzeba młokosa sprowadzić troszkę na ziemię. Po tych zmianach rankingowych on jest ósmy, a ja szósty, więc mamy dwóch zawodników TOP10. Wszystko rozchodzi o to, jak potoczy się ta walka i jakie będzie zakończenie. Ono wskaże przyszła drogę na przyszłość - dodał Polak występujący w UFC.

Jak wyglądają przygotowania "Gamera" do zbliżającej się rywalizacji?

- Od kilku tygodni jestem w American Top Team i dobrze się czuję. Zaczynam pierwsze sparingi i zostało kilka dobrych tygodni do tej walki, a dopiero teraz zaczynam się rozpędzać - dodał Gamrot.

Cała rozmowa Pawła Wyrobka z Mateuszem Gamrotem w materiale wideo.

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PI, Polsat Sport