ME U18 siatkarek: Polska - Turcja. Relacja live i wynik na żywo
Reprezentacja Polski siatkarek zmierzy się z Turcją w meczu półfinału mistrzostw Europy do lat 18. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Turcja od godz. 16:30 na Polsatsport.pl.
Czas na kolejne starcie reprezentacji Polski siatkarek do lat 18. Tym razem na mistrzostwach Europy Biało-Czerwone zmierzą się z Turcją.
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Obie reprezentacje mają po dwie wygrane na koncie. Turczynki triumfowały w rywalizacji z Czeszkami i Belgijkami. Oba mecze zakończyły się gładkimi wygranymi bez straty seta.
Polki z kolei zagrały z Łotwą i Hiszpanią. W obu meczach Biało-Czerwone wygrały 3:1. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już w piątkowe popołudnie.
Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Turcja od godz. 16:30 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl