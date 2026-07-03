Czas na kolejne starcie reprezentacji Polski siatkarek do lat 18. Tym razem na mistrzostwach Europy Biało-Czerwone zmierzą się z Turcją.

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Obie reprezentacje mają po dwie wygrane na koncie. Turczynki triumfowały w rywalizacji z Czeszkami i Belgijkami. Oba mecze zakończyły się gładkimi wygranymi bez straty seta.

Polki z kolei zagrały z Łotwą i Hiszpanią. W obu meczach Biało-Czerwone wygrały 3:1. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już w piątkowe popołudnie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Turcja od godz. 16:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport