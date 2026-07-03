ME U22 siatkarzy: Polska - Francja. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Reprezentacja Polski siatkarzy zmierzy się z Francją w meczu półfinału mistrzostw Europy do lat 22. Kto będzie górą i awansuje do wielkiego finału? Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Francja od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

Czas na kolejne starcie reprezentacji Polski siatkarzy do lat 22. Tym razem w półfinale mistrzostw Europy podopieczni trenera Piotra Grabana zmierzą się z Francją. Stawką meczu jest awans do wielkiego finału, w którym czeka lepszy z pary Izrael - Czechy.

 

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W drodze do półfinału Francuzi dwukrotnie wygrywali dopiero po tie-breaku - tak było w przypadku spotkań z Czechami i Włochami. W czterech setach zamknęło się za to zwycięskie starcie z Bułgarią.

 

Polacy z kolei po tie-breaku wygrali z Portugalią, ale przegrali w pięciu setach z Ukrainą. Zwycięstwo z Izraelem 3:0 dało im jednak awans do półfinału, gdzie czekają właśnie Francuzi.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Francja od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport
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