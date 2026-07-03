Mecz MŚ 2026 przeniesiony? Znamy powód

Piłka nożna

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA), w oparciu o prognozy meteorologiczne, rozważa przyspieszenie o kilka godzin niedzielnego meczu 1/8 finału mistrzostw świata Meksyku z Anglią z powodu nadciągających burz.

Rzędy jasnych reflektorów oświetlają betonowy mur stadionu w nocy.
fot. PAP
Mecz na stadionie Azteca zagrożony przez złe warunki pogodowe

Spotkanie ma się odbyć na stadionie Azteca o godzinie 18.00 czasu lokalnego (poniedziałek, 2.00 czasu środkowoeuropejskiego). Meteorolodzy zapowiadają na ten wieczór niekorzystne warunki pogodowe, również ulewne deszcze.

 

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Według doniesień medialnych, organizatorzy rozważają zatem przeniesienie meczu na godzinę 12.00 czasu lokalnego (20.00).

 

FIFA nie potwierdziła jeszcze zmiany terminu.

 

Wcześniej opóźniono już mecz fazy pucharowej Meksyk - Ekwador z powodu burz, które nawiedziły meksykańską stolicę. Spotkanie to również odbyło się na stadionie Azteca i rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem.

BS, PAP
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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