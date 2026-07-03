Mecze MŚ 2026 dzisiaj 04.07. Kto gra w sobotę? O której godzinie?

Piłka nożna

Sobota 4 lipca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 04.07. Kto gra w sobotę? O której godzinie? Godziny sobotnich meczów mundialu 2026 - kiedy grają?

Piłkarz w białej koszulce bez rękawów i czarnych spodenkach podczas treningu
fot. PAP
MŚ 2026: Terminarz i godziny sobotnich meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

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W sobotę czekają nas kolejne mecze fazy pucharowej. W akcji zobaczymy między innymi reprezentację Argentyny czy Francji.

MŚ 2026: Mecze 04.07. Kto gra w sobotę? Godziny meczów:

Argentyna - Republika Zielonego Przylądka (00.00)

Kolumbia - Ghana (03.30)

Kanada - Maroko (19.00)

Paragwaj - Francja (23.00)

BS, Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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