Mecze MŚ 2026 dzisiaj 04.07. Kto gra w sobotę? O której godzinie?
Sobota 4 lipca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 04.07. Kto gra w sobotę? O której godzinie? Godziny sobotnich meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
MŚ 2026: Terminarz i godziny sobotnich meczów
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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W sobotę czekają nas kolejne mecze fazy pucharowej. W akcji zobaczymy między innymi reprezentację Argentyny czy Francji.
MŚ 2026: Mecze 04.07. Kto gra w sobotę? Godziny meczów:
Argentyna - Republika Zielonego Przylądka (00.00)
Kolumbia - Ghana (03.30)
Kanada - Maroko (19.00)
Paragwaj - Francja (23.00)Przejdź na Polsatsport.pl
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