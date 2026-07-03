Mistrzostwa Europy U19: Polska - Bośnia i Hercegowina. Relacja live i wynik na żywo
Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w meczu mistrzostw Europy do lat 19. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Bośnia i Hercegowina od godz. 17:00 na Polsatsport.pl.
Przed nami niezwykle ważne spotkanie reprezentacji Polski kobiet do lat 19. Już w piątek Biało-Czerwone zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w spotkaniu mistrzostw Europy.
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Rywalki polskiej drużyny nie zdobyły jeszcze punktów w fazie grupowej, z kolei Biało-Czerwone mają na koncie cenny punkt po remisie z Niemkami. Strzelczynią gola była Oliwia Związek, na którą kadra liczy również w tym spotkaniu.
Jak zatem zaprezentuje się kadra Polski? Tylko zwycięstwo daje szanse na awans z grupy w przypadku porażki niemieckiej drużyny. Nie pozostało zatem nic innego jak liczyć na Biało-Czerwone w tym spotkaniu.
Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Bośnia i Hercegowina od godz. 17:00 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl