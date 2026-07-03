Mistrzowie grają dalej! Sinner i Djoković awansowali do kolejnej rundy Wimbledonu
Jannik Sinner i Novak Djoković wygrali swoje mecze Wimbledonu i awansowali do kolejnej rundy wielkoszlemowej imprezy. Włoch triumfował w trzech setach, natomiast legendarny Serb - w czterech.
Sinner w trzech setach ograł Amerykanina Jensona Brooksby'ego. Jego kolejnym rywalem będzie Japończyk Shintaro Mochizuki.
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Djoković natomiast rywalizował z Francuzem Arthurem Rinderknechem. W trzecim secie niespodziewanie przegrał 1:6, ale ostatecznie triumfował w całym spotkaniu 3:1.
Kolejnym przeciwnikiem Nole będzie Roman Safiullin.
Sinner broni mistrzowskiego tytułu z 2025 roku. 39-letni Djoković ma natomiast szansę wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrywał ośmiokrotnie. W dorobku ma 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court.Przejdź na Polsatsport.pl