Mistrzowie grają dalej! Sinner i Djoković awansowali do kolejnej rundy Wimbledonu

Tenis

Jannik Sinner i Novak Djoković wygrali swoje mecze Wimbledonu i awansowali do kolejnej rundy wielkoszlemowej imprezy. Włoch triumfował w trzech setach, natomiast legendarny Serb - w czterech.

Dwóch tenisistów w białych strojach sportowych ściska sobie dłonie na tle publiczności.
fot. PAP
Jannik Sinner gra dalej

Sinner w trzech setach ograł Amerykanina Jensona Brooksby'ego. Jego kolejnym rywalem będzie Japończyk Shintaro Mochizuki.

 

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Djoković natomiast rywalizował z Francuzem Arthurem Rinderknechem. W trzecim secie niespodziewanie przegrał 1:6, ale ostatecznie triumfował w całym spotkaniu 3:1.

 

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Kolejnym przeciwnikiem Nole będzie Roman Safiullin.

 

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Sinner broni mistrzowskiego tytułu z 2025 roku. 39-letni Djoković ma natomiast szansę wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrywał ośmiokrotnie. W dorobku ma 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court.

BS, Polsat Sport
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JANNIK SINNERNOVAK DJOKOVIĆTENISWIMBLEDON
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