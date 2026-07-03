MŚ 2026: Mecze 03.07. Kto gra w piątek? Godziny meczów
Piątek 3 lipca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 03.07. Kto gra w piątek? O której godzinie? Godziny piątkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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W piątek zobaczymy aż trzy mecze 1/16 finału. W najciekawszym Portugalia zmierzy się z Chorwacją.
MŚ 2026: Mecze 03.07. Kto gra w piątek? Godziny meczów
Portugalia - Chorwacja (01.00)
Szwajcaria - Algieria (05.00)
Australia - Egipt (20.00)
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