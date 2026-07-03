Najlepsi z najlepszych. Cristiano Ronaldo zdecydowanym liderem
Za nami kolejne mecze podczas tegorocznego mundialu. Ponownie na listę strzelców wpisał się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk dzięki temu umocnił się na pozycji lidera w ważnym rankingu.
Cristiano Ronaldo w meczu 1/16 finału mundialu z Chorwacją (2:1) zdobył 146. w karierze bramkę dla drużyny narodowej i jest zdecydowanym liderem tego zestawienia. Na drugim miejscu w tej prestiżowej klasyfikacji plasuje się Lionel Messi z 123 trafieniami na koncie. Na najniższym stopniu podium jest natomiast Ali Daei z Iranu, który w swojej karierze zdobył 108 bramek dla swojej drużyny narodowej.
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Szósty, ex aequo z Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim, jest Robert Lewandowski - 89.
Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):
146 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*
123 - Lionel Messi (Argentyna)*
108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006
95 - Sunil Chhetri (Indie)*
92 - Romelu Lukaku (Belgia)*
89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85
- Robert Lewandowski (Polska)*
85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*
84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56
- Harry Kane (Anglia)*