Najlepsi z najlepszych. Cristiano Ronaldo zdecydowanym liderem

Cristiano Ronaldo w meczu 1/16 finału mundialu z Chorwacją (2:1) zdobył 146. w karierze bramkę dla drużyny narodowej i jest zdecydowanym liderem tego zestawienia. Na drugim miejscu w tej prestiżowej klasyfikacji plasuje się Lionel Messi z 123 trafieniami na koncie. Na najniższym stopniu podium jest natomiast Ali Daei z Iranu, który w swojej karierze zdobył 108 bramek dla swojej drużyny narodowej.

ZOBACZ TAKŻE: Dwie ikony sportu wspólnie na boisku. "Wiek to tylko liczba"

Szósty, ex aequo z Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim, jest Robert Lewandowski - 89.

Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):

146 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*

123 - Lionel Messi (Argentyna)*

108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006

95 - Sunil Chhetri (Indie)*

92 - Romelu Lukaku (Belgia)*

89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85

- Robert Lewandowski (Polska)*

85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*

84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56

- Harry Kane (Anglia)*

PAP