Najpierw rywalki, teraz... partnerki. Medalistka olimpijska wzięła ślub z koleżanką z kadry

Sportsmenki dokonały coming outu w kwietniu 2025 roku, choć swój związek utrzymywały w tajemnicy przez ponad dekadę!

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- Wiecie, że zawsze chroniłem swoją prywatność i będę to nadal robić, ponieważ jest to dla mnie najważniejsze. Ale mam sygnały, że ktoś chce o tym napisać, więc niech to wyjdzie prosto ode mnie: ja i Nikola Zdrahalova jesteśmy parą. Ona jest dla mnie wielkim wsparciem już od 12 lat i jesteśmy razem szczęśliwe - napisała wówczas Sablikova.

Teraz panczenistki postanowiły wynieść swoją relację na wyższy poziom i zdecydowały się wziąć ślub. Do ceremonii doszło w miejscowości Ceradice w kraju usteckim, w posiadłości stylizowanej na klimaty śródziemnomorskie. Impreza była bardzo kameralna - według dziennika "Novy cas" wzięło w niej udział około 30 osób.

Martina Sablikova to jedna z najbardziej utytułowanych łyżwiarek szybkich w historii. W dorobku ma między innymi siedem medali zimowych igrzysk olimpijskich (w tym trzy złote), 16 złotych medali mistrzostw świata i po pięć złot MŚ i ME w wieloboju.

Jej partnerka, młodsza o 8 lat Nikola Zdrahalova, również jest panczenistką. Na niedawnych mistrzostwach Europy w Tomaszowie Mazowieckim wywalczyła złoty medal na 1000 i srebrny na 1500 metrów.