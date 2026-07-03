"Nie czas na rewolucję". Takiej Igi Świątek potrzebujemy w Wimbledonie

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Co można powiedzieć o szansach Igi Świątek w Wimbledonie po obejrzeniu spotkań z Townsend i Pliskovą?

Dawid Olejniczak, komentator tenisa w Polsacie Sport: Pierwszy mecz był słaby, drugi bardzo dobry, a co będzie jutro, to ja tego nie wiem.

Jak to w ogóle możliwe, że jedna i ta sama zawodniczka potrafi zagrać dwa tak różne mecze w odstępie 48 godzin?

Na tym poziomie zagranie aż tak różnych spotkań w krótkim czasie, to nie jest częsty widok. Można to jednak próbować tłumaczyć tym, że we wtorek te emocje były olbrzymie. W loży królewskiej siedział tata Igi, siedziała jej siostra. To mogło mieć znaczenie. W każdym razie ja inaczej nie potrafię sobie wytłumaczyć tego, że dwa dni później zobaczyliśmy całkiem inną Igę. Dobrze weszła w mecz, zagrała dobrze taktycznie, dużo było czystych uderzeń, była też pewność w grze.

Było też trochę tych złych rzeczy, które przeszkadzały Idze w wygrywaniu poprzednich spotkań.

Były, ale akurat pierwszy serwis nie był w meczu z Pliskovą taki zły, a i podwójnych błędów było mniej.

Nie odpowiedział pan jednak na pytanie o szanse?

Bo na to pytanie nie ma odpowiedzi. Trzeba patrzeć na te szanse mecz po meczu. Teraz patrzmy na ten najbliższy z Ealą. Kiedyś z nią przegrała, ale też ten sobotni mecz będzie inny. Uważam, że każdy kolejny mecz Igi, to nowy dzień i nowe otwarcie.

Od zmiany trenera minęły cztery miesiące. Nie widać niczego nowego, jakiegoś progresu?

Nie widać, bo cztery miesiące, to zbyt krótki okres i za wcześnie na zmiany. Nowych rzeczy nie ma, bo trudno je teraz wdrożyć. To nie jest czas na takie rewolucje, to będzie można zrobić po sezonie, w okresie przygotowawczym. Teraz Roig zajmuje się małymi rzeczami, stara się to wszystko trzymać na właściwych torach.

Z różnym skutkiem, choć chyba nie do końca z jego winy.

Wiem, że Iga musi grać prostymi środkami. No i musi być jak najmniej z tych emocji, które widzieliśmy w meczu z Townsend. To ma być takie granie jak z Pliskovą. Momentami zabawa, uśmiech. Bo jak tych emocji jest za dużo, to od razu to widać, tenisowo zaczyna to wyglądać zdecydowanie gorzej. Choć może jest też tak, że ciężar gatunkowy tego pierwszego meczu trochę Igę przytłoczył, a jak już wygrała, to kamień spadł jej z serca i z Pliskovą zagrała już taka mocno rozluźniona. I dobrze byłoby to pociągnąć, bo z Ealą łatwo nie będzie.

Dlaczego?

Jet leworęczna, sprytna, utalentowana. To inny typ niż Townsend czy Pliskova. Ona jest trochę, jak nasza Maja Chwalińska, a wiemy, że z nią niełatwo się gra.

To, co musi pokazać Iga Świątek?

Solidność w grze z linii końcowej, dobry serwis i return. To baza. Jeśli nie będzie takich emocji, jak we wtorek, to można się spodziewać dobrego wyniku.

Inna sprawa, że niektórzy mówią o meczu z Pliskovą jako tym, który zaciemnia obraz, bo Czeszka zagrała dziwnie słabo.

Faktycznie wyglądała jak dziecko we mgle. Powinna była zagrać inaczej. Jednak z drugiej strony Iga agresywnie weszła w mecz. Po dwudziestu minutach prowadziła już 4:0. Jak spotkanie zaczyna się od takiego mocnego uderzenia, to trudno się pozbierać. Pewnie Czeszka chciała grać inaczej, ale szybko musiała pewne rzeczy zweryfikować. Na krótko obudziła się na początek drugiego seta, ale ogólnie się nie postawiła. I pod tym względem można mówić, że trudno na tej podstawie ocenić formę Igi. Tyle że nie możemy ocenić, na ile na tą słabą grę Pliskovej miało wpływ to, co wydarzyło się na otwarcie meczu. Dowiemy się w sobotę.