Nie wywalczył awansu, ale zostaje! Zapadła decyzja ws. selekcjonera

Tirkkonen przejął kadrę na początku października. Zastąpił Słowaka Roberta Kalabera, który prowadził zespół przez pięć lat.

Podczas majowych MŚ Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu gospodarzom nie udało się awansować do Elity. Zajęli czwarte miejsce, a promocję wywalczyły ekipy zespoły Kazachstanu i Ukrainy. Do niższej dywizji spadła Japonia.

Lepiej poszło Finowi w GKS Tychy, który drugi raz z rzędu doprowadził do tytułu mistrza Polski.

– Widzimy wyraźny progres w pracy reprezentacji, zarówno w organizacji gry, jak i podejściu do rywalizacji z silnymi przeciwnikami. W Sosnowcu drużyna była o krok od awansu do elity. Zależy nam na stabilizacji i dalszym rozwoju zespołu w perspektywie walki o powrót do grona najlepszych drużyn świata – wyjaśnił prezes PZHL Krzysztof Woźniak.

Kolejne MŚ tej dywizji odbędą się w dniach 1-7 maja w estońskim Tallinnie. Rywalami Biało-Czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa i Estonia. Dwa pierwsze zespoły spadły z Elity, gospodarze awansowali z niższej dywizji.

Do Elity awansują dwie drużyny, ale Francuzi mają grę w gronie najlepszych zapewnioną, bo w 2028 roku mistrzostwa świata odbędą się w Paryżu i Lyonie.

PZHL złożył aplikację o organizację zawodów, ale – zgodnie ze statutem IIHF (międzynarodowej federacji) – pierwszeństwo miały kraje, które nie organizowały turnieju w ostatnim sezonie.

W 2024 Biało-Czerwoni zagrali, po 22-letniej przerwie, w MŚ Elity. Zaczęli turniej w Ostrawie optymistycznie, bo z brązowym medalistą poprzednich MŚ Łotwą przegrali 4:5 po dogrywce. Potem jednak były porażki ze Szwecją 1:5, Francją 2:4, Słowacją 0:4, USA 1:4, Niemcami 2:4 i Kazachstanem 1:3, co oznaczało spadek.

Rok później nie zdołali wrócić do grona najlepszych ekip globu podczas turnieju Dywizji 1A w rumuńskim Sfantu Gheorghe, gdzie zajęli piąte, przedostatnie miejsce.

PAP