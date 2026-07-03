Oficjalnie! Włoski gigant ma nowego trenera

Piłka nożna

Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli - poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu.

Trener piłkarski w ciemnym garniturze i białej koszuli z krawatem wskazuje palcem w prawo, podczas meczu.
fot. PAP
Massimiliano Allegri nowym trenerem Napoli

Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus (2014-2019 i 2021-2024) oraz AC Milan (2010-2014 i 2025-2026). Z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku.

 

Pięć tytułów mistrza Włoch z Juventusem, z którym też dwukrotnie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, oraz jeden triumf w Serie A z Milanem czynią Allegriego najbardziej utytułowanym aktywnym włoskim trenerem.

 

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Jednak ostatni sezon z drużyną z Mediolanu, która uplasowała się na piątej pozycji i nie zagra w Champions League, zakończył się niepowodzeniem i 25 maja Allegri, wraz z trzema innymi członkami pionu sportowego, został przez "Rossonerich" zwolniony.

 

Od zakończenia sezonu 2025/26 szkoleniowców zmieniło już dziewięć z 20 drużyn Serie A. Poza Napoli, m.in. AC Milan, który zatrudnił Portugalczyka Rubena Amorima, Atalanta Bergamo, której piłkarzem jest Nicola Zalewski, zaangażowała Maurizio Sarriego, a Fiorentina sięgnęła po Fabio Grosso. 

PAP
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AC MILANJUVENTUSMASSIMILIANO ALLEGRINAPOLIPIŁKA NOŻNASERIE AWŁOCHY
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