Oficjalnie! Włoski gigant ma nowego trenera

Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus (2014-2019 i 2021-2024) oraz AC Milan (2010-2014 i 2025-2026). Z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku.

Pięć tytułów mistrza Włoch z Juventusem, z którym też dwukrotnie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, oraz jeden triumf w Serie A z Milanem czynią Allegriego najbardziej utytułowanym aktywnym włoskim trenerem.

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Jednak ostatni sezon z drużyną z Mediolanu, która uplasowała się na piątej pozycji i nie zagra w Champions League, zakończył się niepowodzeniem i 25 maja Allegri, wraz z trzema innymi członkami pionu sportowego, został przez "Rossonerich" zwolniony.

Od zakończenia sezonu 2025/26 szkoleniowców zmieniło już dziewięć z 20 drużyn Serie A. Poza Napoli, m.in. AC Milan, który zatrudnił Portugalczyka Rubena Amorima, Atalanta Bergamo, której piłkarzem jest Nicola Zalewski, zaangażowała Maurizio Sarriego, a Fiorentina sięgnęła po Fabio Grosso.

PAP