Ogromne zmiany w reprezentacji Niemiec! Wszystko przez słaby wynik na mundialu

Piłka nożna

W piłkarskiej reprezentacji Niemiec dojdzie do sporych zmian. Według informacji podanych przez tamtejsze media Julian Nagelsmann pożegna się z funkcją selekcjonera. Jego miejsce może zająć Jurgen Klopp.

Ogromne zmiany w reprezentacji Niemiec! Wszystko przez słaby wynik na mundialu
fot. AFP
Julian Nagelsmann może stracić posadę trenera reprezentacji Niemiec

Niemcy nie zachwycili na tegorocznym mundialu. Podczas fazy grupowej zgarnęli sześć punktów, pokonując Curacao i Wybrzeże Kości Słoniowej, a przegrywając z Ekwadorem. Taki wynik dał im pierwsze miejsce w grupie i awans do 1/16 finału czempionatu. Niespodziewanie to właśnie na tym etapie zmagań nasi zachodni sąsiedzi pożegnali się z turniejem. Po rzutach karnych wyeliminował ich Paragwaj.

 

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Jak się okazuje, wynik uzyskany na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku może mieć ogromny wpływ na wygląd reprezentacji Niemiec. Jak poinformował "Bild", z kadrą ma pożegnać się Julian Nagelsmann. Według doniesień Farbirizo Romano jego miejsce może już niedługo zająć Jurgen Klopp.

 

 

Nagelsmann prowadził niemiecką drużynę narodową w 37 oficjalnych spotkaniach. Pod jego batutą piłkarze wygrali 23 mecze, zremisowali sześć, a przegrali osiem.

AA, Polsat Sport
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