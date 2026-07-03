Ogromne zmiany w reprezentacji Niemiec! Wszystko przez słaby wynik na mundialu
W piłkarskiej reprezentacji Niemiec dojdzie do sporych zmian. Według informacji podanych przez tamtejsze media Julian Nagelsmann pożegna się z funkcją selekcjonera. Jego miejsce może zająć Jurgen Klopp.
Niemcy nie zachwycili na tegorocznym mundialu. Podczas fazy grupowej zgarnęli sześć punktów, pokonując Curacao i Wybrzeże Kości Słoniowej, a przegrywając z Ekwadorem. Taki wynik dał im pierwsze miejsce w grupie i awans do 1/16 finału czempionatu. Niespodziewanie to właśnie na tym etapie zmagań nasi zachodni sąsiedzi pożegnali się z turniejem. Po rzutach karnych wyeliminował ich Paragwaj.
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Jak się okazuje, wynik uzyskany na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku może mieć ogromny wpływ na wygląd reprezentacji Niemiec. Jak poinformował "Bild", z kadrą ma pożegnać się Julian Nagelsmann. Według doniesień Farbirizo Romano jego miejsce może już niedługo zająć Jurgen Klopp.
Nagelsmann prowadził niemiecką drużynę narodową w 37 oficjalnych spotkaniach. Pod jego batutą piłkarze wygrali 23 mecze, zremisowali sześć, a przegrali osiem.Przejdź na Polsatsport.pl