Ogromne zmiany w reprezentacji Niemiec! Wszystko przez słaby wynik na mundialu

Niemcy nie zachwycili na tegorocznym mundialu. Podczas fazy grupowej zgarnęli sześć punktów, pokonując Curacao i Wybrzeże Kości Słoniowej, a przegrywając z Ekwadorem. Taki wynik dał im pierwsze miejsce w grupie i awans do 1/16 finału czempionatu. Niespodziewanie to właśnie na tym etapie zmagań nasi zachodni sąsiedzi pożegnali się z turniejem. Po rzutach karnych wyeliminował ich Paragwaj.

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Jak się okazuje, wynik uzyskany na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku może mieć ogromny wpływ na wygląd reprezentacji Niemiec. Jak poinformował "Bild", z kadrą ma pożegnać się Julian Nagelsmann. Według doniesień Farbirizo Romano jego miejsce może już niedługo zająć Jurgen Klopp.

🚨🚨 BREAKING: Julian Nagelsmann and Germany, it’s OVER. He’s no longer the head coach.



Decision made and Nagelsmann leaves the job after poor World Cup, as BILD reports.



👀 Jürgen Klopp would be OPEN to the job, as revealed earlier this week. 🇩🇪 pic.twitter.com/wE11V20g6G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Nagelsmann prowadził niemiecką drużynę narodową w 37 oficjalnych spotkaniach. Pod jego batutą piłkarze wygrali 23 mecze, zremisowali sześć, a przegrali osiem.

AA, Polsat Sport