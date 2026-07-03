Olivia Różański zostaje w Japonii! Klub wydał komunikat

Siatkówka

Reprezentantka Polski - Olivia Różański wciąż będzie zawodniczką Gunma Green Wings. Przyjmująca zdecydowała się pozostać w japońskim klubie na kolejny sezon. - Wspólnie tworzyć wspaniałe chwile - powiedziała zawodniczka komentując podpisanie umowy.

Dwie siatkarki w strojach reprezentacji Polski siedzą obok siebie, patrząc w obiektyw.
Fot. PAP
Olivia Różański (z lewej) zostaje w Japonii na kolejny sezon.

To będzie kolejny sezon Różański w Japonii. Polka dołączyła do Gunma Green Wings w 2025 roku. Wcześniej broniła barw Besiktasu, z którym zajęła 10. miejsce w Sultanlar Lidze. W zespole tym grała również inna polska siatkarka - Julia Szczurowska.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska siatkarka zagra w Japonii! Dołączy do mistrza kraju

 

- Bardzo się cieszę, że zostaję z zespołem na kolejny sezon! Nie mogę się doczekać, żeby dalej ciężko pracować, rozwijać się razem i zobaczyć, jak wyjątkowy może być ten sezon. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają. Nie mogę się doczekać, żeby wspólnie tworzyć wspaniałe chwile i pokazać Wam, co możemy osiągnąć - powiedziała zawodniczka cytowana przez klub.

 

Polska siatkarka po wielu występach w BKS Stali Bielsko-Biała i Legionovii Legionowo w 2022 roku dołączyła do Reale Mututa Fenera Chieri ’76. W kolejnym sezonie reprezentowała barwy Volley Bergamo, a stamtąd dołączyła do wspomnianego Besiktasu. Od wielu lat reprezentuje również barwy polskiej kadry.

PI, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
OLIVIA RÓŻAŃSKIREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska - Belgia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 