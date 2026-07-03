Olivia Różański zostaje w Japonii! Klub wydał komunikat
Reprezentantka Polski - Olivia Różański wciąż będzie zawodniczką Gunma Green Wings. Przyjmująca zdecydowała się pozostać w japońskim klubie na kolejny sezon. - Wspólnie tworzyć wspaniałe chwile - powiedziała zawodniczka komentując podpisanie umowy.
To będzie kolejny sezon Różański w Japonii. Polka dołączyła do Gunma Green Wings w 2025 roku. Wcześniej broniła barw Besiktasu, z którym zajęła 10. miejsce w Sultanlar Lidze. W zespole tym grała również inna polska siatkarka - Julia Szczurowska.
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- Bardzo się cieszę, że zostaję z zespołem na kolejny sezon! Nie mogę się doczekać, żeby dalej ciężko pracować, rozwijać się razem i zobaczyć, jak wyjątkowy może być ten sezon. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają. Nie mogę się doczekać, żeby wspólnie tworzyć wspaniałe chwile i pokazać Wam, co możemy osiągnąć - powiedziała zawodniczka cytowana przez klub.
Polska siatkarka po wielu występach w BKS Stali Bielsko-Biała i Legionovii Legionowo w 2022 roku dołączyła do Reale Mututa Fenera Chieri ’76. W kolejnym sezonie reprezentowała barwy Volley Bergamo, a stamtąd dołączyła do wspomnianego Besiktasu. Od wielu lat reprezentuje również barwy polskiej kadry.Przejdź na Polsatsport.pl